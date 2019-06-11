Львовянка пыталась продать дочь в бордель Чехии
Женщина пыталась продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство в Чехию за 2,7 тыс. долларов.
Во Львове женщина пыталась продать свою 17-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Полицейские задержали 38-летнюю львовянку сегодня во Львовском международном аэропорту при получении 2,7 тыс. долларов.
После получения денег женщина планировала передать свою 17-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику, сообщили в полиции.
Накануне сообщалось, что жительница Хмельницкого пыталась продать 16-летнюю дочь в бордель. Женщина пыталась сдать "в аренду" 16-летнюю дочь за 40 тысяч гривен. Сейчас она задержана и находится в СИЗО.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент