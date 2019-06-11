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Львовянка пыталась продать дочь в бордель Чехии

Комментариев: 2
Женщина пыталась продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство в Чехию за 2,7 тыс. долларов.
Мать оценила дочь в 2,7 тыс. долларов
Мать оценила дочь в 2,7 тыс. долларов

Во Львове женщина пыталась продать свою 17-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские задержали 38-летнюю львовянку сегодня во Львовском международном аэропорту при получении 2,7 тыс. долларов.

После получения денег женщина планировала передать свою 17-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику, сообщили в полиции.

Накануне сообщалось, что жительница Хмельницкого пыталась продать 16-летнюю дочь в бордель. Женщина пыталась сдать "в аренду" 16-летнюю дочь за 40 тысяч гривен. Сейчас она задержана и находится в СИЗО.

 

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Теги: Львов, Чехия, Мать, бордель, торговля людьми, дочь, сексуальное рабство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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П    11.06.2019, 22:13
Оценка:  -1
П
Почему продать, может трудоустроить?
ИИИИИИИИИИ    11.06.2019, 21:58
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
В регионах, где так ратуют за "солоьину мову", готовы продаться за три копейки любому иностранцу... Замечено.
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