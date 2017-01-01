Украина и РФ создадут группу по заключенным

Омбудсмены двух стран договорились о формате работы по освобождению заключенных. Стороны намерены создать специальную рабочую группу.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова и ее коллега в РФ Татьяна Москалькова договорились о создании рабочей группы по освобождению граждан двух стран, задержанных и осужденных на территориях РФ и Украины по мотивам, которые одна из сторон считает политическими. Об этом Денисова сообщила в Facebook по итогам встречи с Москальковой в РФ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории России, а также граждан РФ, содержащихся в таких учреждениях Украины.

Денисова и Москалькова договорились о формате работы по указанным вопросам, в частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий.

Отметим, что ранее Денисова предложила Москальковой обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, задержанных и осужденных на территориях России и Украины по мотивам, которые одна из сторон считает политическими. Денисова подчеркнула, что они могли бы объединить усилия и "использовать то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех".

Ранее сообщалось, что Украина забрала 60 осужденных с неподконтрольного Донбасса. Сепаратисты передали украинской стороне 60 осужденных для продолжения отбывания наказания на подконтрольной территории.

Напомним, так называемые власти "ЛНР" передали Киеву 33 заключенных, которые были осуждены до начала боевых действий на Донбассе.

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