Альянс пяти политсил: ставка на профессионалов

Объединение политсил «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», партии «Доверяй делам», «Вiдродження» и «Наши» 7 июня комментируют Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий и Андрей Золотарев, политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор».

Об этом пишет издание Народная Правда.

Вадим Карасев подчеркнул, что синергия этих политических сил достаточно серьезна, и поскольку это происходит на платформе «Оппозиционного блока», то именно он являлся магнитом притяжения разных политических сил.

Эксперт также акцентировал внимание на том, что те политические силы, те партии, которые вошли в эту новую политическую кооперацию, создают прецедент широкой партии горизонтального типа, поскольку в Украине партии часто ориентируются на вождей и носят сугубо вертикальный характер. А учитывая то, продолжил он, что в этом объединительном процессе участвуют и партии мэров, и политические силы, которые растут больше снизу, с мест, с регионов, то это придает союзу горизонтальный характер.

Если посмотреть на электорально-политическую географию, отметил он, то новое объединение охватывает индустриальный «хартленд» Украины: Днепр, Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон, Одесса — те регионы, ту географическую платформу, которая обеспечивала Украине стабильность, рабочие места, доходы, зарплаты, которые сегодня надо защитить и восстановить, поскольку без этого индустриального «хартленда» Украины не может быть ни индустриального, ни постиндустриального, ни технологического будущего.

Политический эксперт убежден, учитывая результаты на президентских выборах и те бонусы, которые обязательно должны синергетически сыграть в пользу политической силы, в пользу будущего парламентского представительства со стороны тех политических сил, которые представляют собой ключевые регионы Украины, новая политическая сила пройдет в парламент.

По мнению Андрея Золотарева, ключевой вопрос заключается в том, что сейчас происходят тектонические сдвиги в политическом ландшафте и для того, чтобы не выпасть из обоймы, чтобы остаться в большой политике, нужны какие-то нетривиальные ходы, в том числе и политические альянсы.

«На политической арене появляется партия-тяжеловес, поскольку можно было спорить о потенциале партии мэров и «Відроження», но с присоединением к «Оппоблоку» они становятся базисом для такого объединения и сегодня очень серьезно усиливает ресурсный потенциал. В таком формате альянс промышленников, представителей новых региональных элит и мэров способен привести в Верховную Раду, если не вторую, то, как минимум, третью фракцию в парламенте. Учитывая тот факт, что такое объединение – это плохая новость для бывших членов партии и фракции «Оппозиционного блока», которые ушли к Медведчуку, и в силу того, что происходит такое разделение на оппозиционные силы с проукраинской позицией, то в этой ситуации политическая сила Медведчука «За життя» сама себя загоняет в локальную и токсичную пророссийскую нишу. С учетом этих виражей и монопольным каналом коммуникаций с Кремлем, емкость такой ниши весьма ограничена в нынешних условиях», – заявил политический эксперт.

Политолог считает, что у политического альянса, который произошел в пятницу, 7 июня, географический ареал значительно шире – от Ужгорода и до Харькова, и серьезный социальный люфт. Андрей Золотарев убежден, что у объединения пяти партий на базе «Оппозиционного блока» сейчас появилась поддержка популярных мэров, значительно выше потенциал, медийные, организационные и финансовые ресурсы, нежели у «Оппозиционной платформы».

По его словам, в Одессе и Харькове у Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса рейтинг достигает 60-70%, а в электоральном плане – это мощнейшие «паровозы». «Даже если взять мажоритарные округа, то в партии «За життя» особо не занимались представительством и эта сила является, скорре, виртуальной структурой, а у «Відродження», у «Оппозиционного блока», у мэров достаточно сильная помощь мажоритарщиков, которых минимум 50 человек, и если даже половина пройдет, то это весьма весомо», – подчеркнул эксперт.