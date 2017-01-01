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Климкин снова просит Раду об отставке

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Ранее Зеленский одписал представление в парламент об освобождении Климкина от должности министра иностранных дел.
Павел Климкин хочет увольнения
Павел Климкин хочет увольнения

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает народных депутатов поддержать представление президента Владимира Зеленского о его отставке с должности главы МИД. Об этом Климкин сообщил в Twitter.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее", - подчеркнул Климкин.

Ранее президент Владимир Зеленский снова подписал представление в Верховную Раду об освобождении Климкина от должности министра иностранных дел.

Также Зеленский предложил кандидата на пост главы МИД - Пристайко Вадима Владимировича.

Напомним, президент уволил руководство Госуправделами. Зеленский также попросил парламент уволить генерального прокурора Юрия Луценко.

 

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Теги: Рада, Верховная Рада, отставка, увольнение, Климкин, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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