На Закарпатье грузовой автомобиль упал в реку, есть жертвы

Из-за сильной грозы водитель автомобиля ЗИЛ-131 не справился с управлением и машина скатилась с горы в реку.

На Закарпатье во время грозы в реку упал грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находились пятеро людей. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил портал Новости Закарпатья.

Отмечается, что жители села Тарасовка Тячевского района отправились на заготовку дров. Во время возвращения домой водитель автомобиля ЗИЛ-131 не справился с управлением из-за сложных погодных условий. В результате аварии все пять человек погибли, из них двое - сотрудники лесхоза.

Найдены тела четырех человек, поиски пятого погибшего продолжаются.

На Закарпатье загорелся тепловоз

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области на автодороге Рогатин – Мукачево перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии пострадали пять человек, один из которых скончался.

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