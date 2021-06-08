Эскалация на Донбассе: ранены трое военных

За сутки противник 24 раза нарушал режим прекращения огня. По данным разведки, двое сепаратистов уничтожены и семь ранены.

На Донбассе трое раненых за сутки facebook.com/pressjfo.news

В течение прошлых суток в результате обстрелов со стороны боевиков трое украинских военных получили ранения. Всего за сутки было зафиксировано 24 обстрела.

Об этом в среду, 12 июня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что семь раз стреляли из запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм.

"Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечает пресс-центр.

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В частности, враг 17 раз обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток возле населенных пунктов Водяное, Лебединское, Пески, Павлополь, Авдеевка, Гнутово, Марьинка, Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север позиции наших защитников были обстреляны семь раз у населенных пунктов Попасная, Крымское, Станица Луганская, Гладосове, Золотое, Новолуганское, Пивденне.

"В результате вражеских обстрелов три украинских защитника получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки 11 июня двое противников уничтожены и семь ранены", - заявили в штабе.

От начала суток в среду, 12 июня, противник обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза у Водяного, Старогнатовки, Новгородского, Зайцевого. Украинские военные заявляют, что придерживаются условий прекращения огня.

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе были зафиксированы 17 обстрелов.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация активизировала информационные операции против Вооруженных сил Украины. ВСУ сообщили, что журналисты по заказу Генштаба РФ создают фейковые новости, распространяют их в различных СМИ и социальных сетях.