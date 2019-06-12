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Радиогидроакустическая система "Ятрань" поступила на вооружение ВМС Украины

Комментариев: 1
Система уже использовалась во время нескольких международных учений "Си Бриз".
Система успешно прошла государственные испытания
Система успешно прошла государственные испытания
ukroboronprom.com.ua

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал указ о принятии Военно-морскими силами на вооружение новой радиогидроакустической системы “Ятрань“.

Об этом сообщил государственный концерн “Укроборонпром“.

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“Эта система использовалась во время нескольких международных учений “Си Бриз“, в условиях максимально приближенных к боевым. В общем, во время этих международных учений в Черном море было неоднократно доказано высокие характеристики системы “Ятрань“, которая на практике в разы повышает боевую эффективность противолодочной обороны Военно-Морских Сил Украины“, - сказано в сообщении.

Как отмечается, эта система успешно прошла государственные испытания. Она построена так, что объединяет информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и совершенно незаметны для противника, что позволяет полностью контролировать перемещения вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения.

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Кроме того, отличием радиогидроакустических буев является то, что они могут сбрасываться с вертолетов, что позволяет за минимальное время создать сеть из сенсоров, которые полностью охватывают большую акваторию и увидеть полную картину расположения и перемещения всех кораблей и подводных лодок противника.

В настоящее время “Ятрань“ готовят к производству в рамках государственного оборонного заказа.

Как сообщалось 24 апреля, в Киеве спустили на воду уникальный разведкорабль для ВМС.

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Теги: ВМС, вооружение
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Комментариев (1)
Woodbrother    12.06.2019, 10:00
Оценка:  0
Woodbrother
При Ющенко министр обороны жаловался , что нет своих аналогов подобных систем.Ну вот, уже создали.
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