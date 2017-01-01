Прогуляться можно только ночью: какой будет погода в Украине 12 июня

Почти по всей территории стоит ожидать сухую и жаркую погоду.

В Украине в среду, 12 июня, погода будет очень жаркой. По всей территории сохраняется пожарная опасность.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Дневная температура воздуха будет +30+35 градусов, а в западных областях +29+32.

Ночью температура снизится до +17+23 градусов, а значит, по словам Диденко, можно смело идти дышать свежим воздухом и гулять.

На Западе, Севере и в Винницкой области возможны кратковременные дожди с грозами.

В восточных, южных областях и в центральной части Украины ожидается сухая, ясная и жаркая погода.

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Температура воздуха в Киеве прогреется до +30+33 градусов, осадков не ожидается.

Синоптик советует в такую жару ограничить употребление свежей рыбы и суши, а употреблять воду, фрукты и мороженное. Для животных Диденко рекомендует поставить побольше воды, а также защищать детей и цветы от прямых солнечных лучей.

Ранее сообщалось, что под Бердичевом село засыпало градом.

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