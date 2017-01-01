ОБСЕ осудила жестокое избиение оператора на харьковском рынке

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что нападения и атаки на журналистов недопустимы.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил жестокое избиение оператора 24 канала и портала “Вести“ Вадима Макарюка, которое произошло в ходе крупного конфликта на рынке Барабашово между представителями Национального корпуса и предпринимателем, ветераном АТО.

Соответствующее заявление обнародовали во вторник, 11 июня.

“Я осуждаю нападение и избиение Вадима Макарюка и призываю власти приложить максимум усилий, чтобы немедленно привлечь виновных к ответственности“, – подчеркнул Дезир.

Он призвал украинские власти тщательно расследовать это преступление.

Как сообщалось 11 июня, в Харькове произошел силовой конфликт в ТЦ Барабашово.