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В АП заявили, что нашли новый способ покупки газа в РФ

Комментариев: 9
У Зеленского считают, что Виктор Медведчук и Юрий Бойко могли бы создать частную компанию, которая поставляла бы российский газ в Украину.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
wikipedia.org

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус рассказал, что у них появился новый способ покупки российского газа. Свою идею он озвучил в эфире телеканала 112 Украина.

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Герус предложил лидерам “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Юрию Бойко и Виктору Медведчуку разработать и открыть частную компанию, которая бы заключила соглашение с российским Газпромом. Таким образом, в Украину будут поставлять газ.

Герус указал, что Медведчуку и Бойко не нужна для этого власть, новый или старый президент.

...им надо купить его, привезти в Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо, - заявил Герус.

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Кроме того, представитель Зеленского говорит, что Медведчуку и Бойко во время их поездки в РФ, нужно было сразу заключать контракт с Россией. Ведь, возможно, они уже договорили о какой-то цене на газ.

Ранее сообщалось, что Виктор Медведчук заявил о том, что он ведет переговоры об освобождении некоторых людей в России, Донецке и Луганске. Медведчук подчеркнул, что ведет переговоры не об обмене, ведь “для обмена необходимо желание двух официальных сторон“, а именно о полном освобождении некоторых лиц.

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Теги: газ, Газпром, Медведчук, Администрация Президента, Бойко, Владимир Зеленский
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Комментариев (11)
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ВАТА_FUCK    12.06.2019, 10:33
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Кто еще в восторге от того что преЗелент лично воровать "не будет", но будет его "команда"?
KIBARG    12.06.2019, 10:32
Оценка:  0
KIBARG
О да, частную компанию для прорашистского Медведчука, чтоб здоров был! Громкие заявления для Зелектората о вражде с рашой, чтоб никто не заподозрил, и тихая систематическая сдача государства...
ВАТА_FUCK    12.06.2019, 10:25
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Странный способ борьбы с олигархами, - поставить из на "потоки"! Не убрать от "корыта", а выделить место!
ВАТА_FUCK    12.06.2019, 10:27
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
А можно было допустить конкурентов, вместо создания монополий, да вова?
PINKIPAU    12.06.2019, 10:28
Оценка:  -2
PINKIPAU
Видимо Вове посулили гешефт, % от прибыли этой шарашкиной конторы.
PINKIPAU    12.06.2019, 10:23
Оценка:  +2
PINKIPAU
ЗЕянуковощ № 2, перезагрузка)))). Опять кацапы будут сватать в лапотный союз.
ВАТА_FUCK    12.06.2019, 10:21
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Не рассказывайте про скидки и пр. Назовите ЦЕНУ рашистского газа и закупаемого в Европе; мы сами сравним! И помните, скидку в отличии от цены в контракте очень легко отменить!
Goga19041984    12.06.2019, 10:18
Оценка:  -3
Goga19041984
хахаха, галицайское быдло начинает пердеть, все верно давай Бойко в премьеры!
ВАТА_FUCK    12.06.2019, 10:22
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Он нам еще "вышек" купит задорого. мб тех что расисяне спи3дили!
PINKIPAU    12.06.2019, 10:14
Оценка:  +4
PINKIPAU
Фирташ этим занимался, называлась компания РОСУКРЭНЕРГО, 50% приинадлежало Газпрому, 50% Фирташу. Опять травят старую схему, но уже под новым соусом. Но ЗЕ-лохи схавают, это ведь пакращення, да ?
ВАТА_FUCK    12.06.2019, 10:18
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Они обидятся на критику Зе и не станут смотреть дальше, впрочем как обычно!
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