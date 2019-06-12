В АП заявили, что нашли новый способ покупки газа в РФ

У Зеленского считают, что Виктор Медведчук и Юрий Бойко могли бы создать частную компанию, которая поставляла бы российский газ в Украину.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус рассказал, что у них появился новый способ покупки российского газа. Свою идею он озвучил в эфире телеканала 112 Украина.

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Герус предложил лидерам “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Юрию Бойко и Виктору Медведчуку разработать и открыть частную компанию, которая бы заключила соглашение с российским Газпромом. Таким образом, в Украину будут поставлять газ.

Герус указал, что Медведчуку и Бойко не нужна для этого власть, новый или старый президент.

...им надо купить его, привезти в Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо, - заявил Герус.

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Кроме того, представитель Зеленского говорит, что Медведчуку и Бойко во время их поездки в РФ, нужно было сразу заключать контракт с Россией. Ведь, возможно, они уже договорили о какой-то цене на газ.

Ранее сообщалось, что Виктор Медведчук заявил о том, что он ведет переговоры об освобождении некоторых людей в России, Донецке и Луганске. Медведчук подчеркнул, что ведет переговоры не об обмене, ведь “для обмена необходимо желание двух официальных сторон“, а именно о полном освобождении некоторых лиц.

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