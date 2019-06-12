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Супрун раскритиковала обувь на высоких каблуках

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Длительное ношение обуви на высоких каблуках может причинить вред здоровью ног и спины.
На высоких каблуках значительно увеличивается давление на стопы
На высоких каблуках значительно увеличивается давление на стопы
depositphotos.com

Если вам комфортно носить высокий каблук, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун советует все равно чередовать его с максимально комфортными вариантами обуви.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Что же не так с высокими каблуками?

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1. Исследования связывают ношение высоких каблуков с повышенным риском возникновения наростов, мозолей, боли в мышцах и риском травмироваться. В то же время высокие каблуки повышают уверенность в себе.

2. Высокие каблуки могут менять механику ходы. Если носить их постоянно, это приводит к увеличению жесткости ахиллова сухожилия и сокращение икроножных мышц.

3. Хотя, как ни странно, исследователи указывают, что ношение высоких каблуков может укрепить мышцы голеней сначала — в течение 1-3 лет.

4. Ношение высоких каблуков может плохо повлиять на колени, увеличивается риск появления дегенеративных изменений в суставах и появления остеоартроза.

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5. На высоких каблуках значительно увеличивается давление на стопы. Чем выше каблук, тем сильнее давление. К примеру, ношение каблуков высотой в 7,5 см повышает давление на переднюю часть стопы на 76%.

6. Высокие каблуки увеличивают риски появления вальгусной деформации стопы — когда кость большого пальца стопы выходит из сустава, а пальцы соединяются. К факторам риска, которые могут способствовать появлению “косточки”, входит также ношение слишком узкой обуви, ревматоидный артрит и наследственность.

7. Высокие каблуки могут способствовать возникновению боли в спине.

Как уменьшить риски от ношения высоких каблуков:

1. Регулярно выполняйте упражнения для укрепления мышц стопы и растяжения икроножных мышц.

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2. Выбирайте просторную обувь, а не узкие модели. Слишком узкая может вызвать врастание ногтей. Чтобы этого избежать, во время выбора обуви стоит иметь с собой вырезанную картонку, которая повторяет форму вашей ступни. Если она не влезает в обувь — такую обувь лучше не брать.

3. Помните, что чем больше вес, тем большая сила действует на ступни, а именно на пальцы. Именно поэтому беременным женщинам на позднем сроке советуют воздержаться от ношения каблуков — это может деформировать ступню.

4. Если вы склонны к отекам, то узкая обувь рано или поздно начнет пережимать сосуды и может натереть ногу до крови.

5. Носите сменную обувь. Неудобная обувь уменьшает желание выходить на прогулки. А нам нужно ежедневно ходить пешком в быстром темпе, чтобы избежать гиподинамии, варикоза и даже уменьшить риск деменции. Здесь пригодится сменная обувь каблуки для работы, кроссовки для города.

Как сообщалось Ульяна Супрун дала советы, как уберечь себя от пищевого отравления.

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Теги: Супрун, здоровье, обувь
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Комментариев (1)
Мыкола    12.06.2019, 10:28
Оценка:  0
Мыкола
І коли вже зівльнять цю Супрун?! Набридла вже своїми порадами! Тільки і вміє, що поради давтаи! На все інше більше не здатна!
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