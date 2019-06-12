Президент, по словам Геруса, говорил только об увеличении добычи газа и развитии экспорта.

Герус уверяет, что Зеленский не давал обещаний снизить тарифы скриншот из видео

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что президент не обещал снизить тарифы.

Об этом Герус рассказал в эфире программе “Вот как оно“.

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Представитель Зеленского отметил, что гарант не обещал снизить тарифы, а говорил только об увеличении добычи газа и развитии экспорта. Именно после таких действий цена на газ может упасть на 20-30%.

Если послушать, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развитие экспорта, - сообщил Герус.

Кроме того, представитель Зеленского в Кабмине подчеркнул, что президент никаких прямых обещаний не давал, а люди сами перекручивают слова главы государства.

... люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть, - добавил Герус.

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Ранее сообщалось, что в АП заявили, что нашли новый способ покупки газа в РФ. Герус предложил лидерам “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Юрию Бойко и Виктору Медведчуку разработать и открыть частную компанию, которая бы заключила соглашение с российским Газпромом. Таким образом, в Украину будут поставлять газ.

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