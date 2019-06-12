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Герус уверяет, что Зеленский не давал обещаний снизить тарифы

Комментариев: 28
Президент, по словам Геруса, говорил только об увеличении добычи газа и развитии экспорта.
Герус уверяет, что Зеленский не давал обещаний снизить тарифы
Герус уверяет, что Зеленский не давал обещаний снизить тарифы
скриншот из видео

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что президент не обещал снизить тарифы.

Об этом Герус рассказал в эфире программе “Вот как оно“.

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Представитель Зеленского отметил, что гарант не обещал снизить тарифы, а говорил только об увеличении добычи газа и развитии экспорта. Именно после таких действий цена на газ может упасть на 20-30%.

Если послушать, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развитие экспорта, - сообщил Герус.

Кроме того, представитель Зеленского в Кабмине подчеркнул, что президент никаких прямых обещаний не давал, а люди сами перекручивают слова главы государства.

... люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть, - добавил Герус.

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Ранее сообщалось, что в АП заявили, что нашли новый способ покупки газа в РФ. Герус предложил лидерам “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Юрию Бойко и Виктору Медведчуку разработать и открыть частную компанию, которая бы заключила соглашение с российским Газпромом. Таким образом, в Украину будут поставлять газ.

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Теги: Герус, Зеленский, тарифы, обещания
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Комментариев (28)
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Брюква_и_Клюква    12.06.2019, 11:27
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Товарищ Владимир еще до инавгурации встретился с представителями МВФ, подтвердив сотрудничество с ними! Это значит, что товарищ Владимир не только не снизит тарифы, а поднимет их на 60%!!! Смейтесь, товарищи паяцы!
Бувший_східняк    12.06.2019, 11:22
Оценка:  +2
Бувший_східняк
Дурят православных...
РухНС    12.06.2019, 11:16
Оценка:  -3
РухНС
вот псы не угомонятся.... бросили косточку, а они и рады потявкать))
ВосставшийИзБана    12.06.2019, 11:14
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А что это за херус? И почему с ошибкой написано?
Woodbrother    12.06.2019, 11:14
Оценка:  -1
Woodbrother
Это и.о. презика.
ВосставшийИзБана    12.06.2019, 11:18
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Артикля?
I@K    12.06.2019, 11:10
Оценка:  +5
I@K
Через полгода будут уверять. что Зеленского вообще не было.
smarkov    12.06.2019, 11:10
Оценка:  +3
smarkov
Вот читаю: Герус предложил лидерам “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Юрию Бойко и Виктору Медведчуку разработать и открыть частную компанию, которая бы заключила соглашение с российским Газпромом.
Прелестно! Но чем это отличается от приснопамятного Росукрэнерго Фирташа? Только фамилией барыг?
Woodbrother    12.06.2019, 11:14
Оценка:  0
Woodbrother
Росукрэнерго- барыги, а новое росукрэнерго будет из антибарыг Телеканал гавно+гавно это подтвердит.
РухНС    12.06.2019, 11:15
Оценка:  -2
РухНС
человек постебался а вы охаете
РухНС    12.06.2019, 11:01
Оценка:  -2
РухНС
чего псы всполошились? Это ж надо было такую партию придумать "ПЕС".. шавки свиномордые)))) Всё будет норм. Перезаключат контракты, уберут Коболева и цена упадет.
ВАТА_FUCK    12.06.2019, 11:04
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Медведчук и Бойко подсуетились уже!
РухНС    12.06.2019, 11:09
Оценка:  -4
РухНС
эти два дебила могут хоть хер себе на лбу отрастить....они никто
ВАТА_FUCK    12.06.2019, 10:58
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Вот вам и "газовый" договорняк от Медведчука пригодится!
smarkov    12.06.2019, 10:58
Оценка:  +2
smarkov
в стиле квартальной "Сказочной Руси"
В общем - все у Вовы ладно,
Но один момент не прет:
Кто здесь "слуги" - все понятно,
Непонятно - кто "народ"?
PINKIPAU    12.06.2019, 10:55
Оценка:  +1
PINKIPAU
Грубо кинули своих избирателей, через половой орган)))). Ахахахахаха))))))).
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