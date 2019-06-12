Участник "Самообороны Крыма" задержан под Херсоном

Боевику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

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В Херсонской области задержали боевика незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма“.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, боевиком НВФ оказался 35-летний гражданин Украины. Правоохранители установили, что в 2014 году мужчина входил в состав незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма“.

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Полицейские разоблачили мужчину на КПВВ “Каланчак“. По словам задержанного, он вернулся на подконтрольную Украине территорию, чтобы восстановить свой украинский паспорт. Мужчина пояснил, что хотел поехать на заработки заграницу, а для этого ему понадобился паспорт гражданина Украины.

Боевику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей “Участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований“ (ч. 2 ст. 260 УК Украины). Злоумышленнику грозит лишение свободы до 8-ми лет.

В настоящее время Херсонский городской суд рассматривает ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось 18 мая, Зеленский заявил, что Украина вернет Крым.