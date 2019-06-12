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Участник "Самообороны Крыма" задержан под Херсоном

Комментариев: 2
Боевику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
Участник "Самообороны Крыма" задержан под Херсоном
© npu.gov.ua
Фото 1/3
  • Задержан 35-летний гражданин Украины
  • Задержан 35-летний гражданин Украины
  • Задержан 35-летний гражданин Украины
Участник "Самообороны Крыма" задержан под Херсоном
Задержан 35-летний гражданин Украины
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В Херсонской области задержали боевика незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма“.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, боевиком НВФ оказался 35-летний гражданин Украины. Правоохранители установили, что в 2014 году мужчина входил в состав незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма“.

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Полицейские разоблачили мужчину на КПВВ “Каланчак“. По словам задержанного, он вернулся на подконтрольную Украине территорию, чтобы восстановить свой украинский паспорт. Мужчина пояснил, что хотел поехать на заработки заграницу, а для этого ему понадобился паспорт гражданина Украины. 

Боевику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей “Участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований“ (ч. 2 ст. 260 УК Украины). Злоумышленнику грозит лишение свободы до 8-ми лет. 

В настоящее время Херсонский городской суд рассматривает ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось 18 мая, Зеленский заявил, что Украина вернет Крым.

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Теги: Крым, оккупация, наемник
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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    12.06.2019, 11:20
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
А зачем его его было задерживать? Таких надо сразу ликвидировать, и утопить в сортире.
foster12    12.06.2019, 11:05
Оценка:  +5
foster12
Ну конечно, теперь этим выродкам понадобился украинский паспорт.
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