Подарки на 15 млн гривен: чем славится новый глава Службы внешней разведки

Официальный доход нардепа составляет 818 тыс. гривен.

Недавно назначенный президентом глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев “засыпал“ свою дочь подарками на более, чем 15 миллионов гривен.

Об этом написала журналистка Кристина Бердинских на своей странице в Facebook.

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Бердинских указала, что Юлии Бухаревой (дочь Владислава Бухарева - прим.ред.) отец купил подарок на сумму в 14,5 миллионов гривен, а позже еще один подарок за 950 тысяч гривен. А учитывая то, что официальный доход нардепа составляет 818 тыс. гривен, это кажется все очень странным.

То есть нардеп смог подарить дочке подарков на 15 млн. грн при годовом доходе в 818 тыс. грн. А вы говорите, в Раде зарплаты маленькие, - написала журналистка.

Бердинских напомнила, что до Верховной Рады Бухарев работал в СБУ и налоговой.

Похоже, у Семочко появился достойный конкурент, - шутит девушка.

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Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева председателем Службы внешней разведки. Бухарев Владислав Викторович родился 14 марта 1969 года в городе Лебедин Сумской области. Он - нардеп VIII созыва и бывший первый замглавы СБУ - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Имеет также специальное звание - генерал-лейтенант налоговой милиции. Воинское звание - генерал-лейтенант.

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