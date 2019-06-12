Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подарки на 15 млн гривен: чем славится новый глава Службы внешней разведки

Комментариев: 9
Официальный доход нардепа составляет 818 тыс. гривен.
Владислав Бухарев “засыпал“ свою дочь подарками
Владислав Бухарев “засыпал“ свою дочь подарками
facebook.com/buharev.page

Недавно назначенный президентом глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев “засыпал“ свою дочь подарками на более, чем 15 миллионов гривен.

Об этом написала журналистка Кристина Бердинских на своей странице в Facebook.

Читай также: Новый глава разведки рассказал о медали ФСБ

Бердинских указала, что Юлии Бухаревой (дочь Владислава Бухарева - прим.ред.) отец купил подарок на сумму в 14,5 миллионов гривен, а позже еще один подарок за 950 тысяч гривен. А учитывая то, что официальный доход нардепа составляет 818 тыс. гривен, это кажется все очень странным.

То есть нардеп смог подарить дочке подарков на 15 млн. грн при годовом доходе в 818 тыс. грн. А вы говорите, в Раде зарплаты маленькие, - написала журналистка.

Бердинских напомнила, что до Верховной Рады Бухарев работал в СБУ и налоговой.

Похоже, у Семочко появился достойный конкурент, - шутит девушка.

Читай также: Участник “Самообороны Крыма“ задержан под Херсоном

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева председателем Службы внешней разведки. Бухарев Владислав Викторович родился 14 марта 1969 года в городе Лебедин Сумской области. Он - нардеп VIII созыва и бывший первый замглавы СБУ - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Имеет также специальное звание - генерал-лейтенант налоговой милиции. Воинское звание - генерал-лейтенант.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Бухарев, разведка, дочь, подарки, СБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
QWERTY80    12.06.2019, 11:57
Оценка:  0
QWERTY80
Странно что никого не смущает оклад в 800 шматов. А почему не 15-20 в месяц? По-моему не в шахте и не в поле работают. И квартирки получили и транспорт и лечение.
РухНС    12.06.2019, 11:59
Оценка:  0
РухНС
вот такие у депутатов зарплаты.... это за год 800 тыс.
Брюква_и_Клюква    12.06.2019, 11:33
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Президент Владимир обещал улучшить жизнь людей! И он не обманул - улучшил жизнь товарища Бухарева!
Woodbrother    12.06.2019, 11:18
Оценка:  +1
Woodbrother
Зеля обещал конец эпохи бедности. Вот пацаны с бедностью и начали бороться.
ВАТА_FUCK    12.06.2019, 11:20
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Но он же не обещал всем "конец эпохи бедности", кому-то просто - конец!
ВАТА_FUCK    12.06.2019, 11:21
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
По словам Зе - при Порохе "выживали", а вот при Зеленском - не факт
smarkov    12.06.2019, 11:04
Оценка:  +5
smarkov
Да - похоже, что-то дороговато обходятся стране Вовины "слуги народа"
ВАТА_FUCK    12.06.2019, 11:17
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Обойдутся!
ВАТА_FUCK    12.06.2019, 11:19
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Позже мы узнаем сколько стоили их должности "новым" лицам!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь