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Миятович собралась в Крым, но ждет подтверждения

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Комиссар по правам человека хочет заняться правозащитной деятельностью на полуострове.
Миятович собирается в Крым
Миятович собирается в Крым
EPA/UPG

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Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что намерена посетить аннексированный Россией Крым, однако “пока это надо подтвердить“. Об этом пишет “Радио Свобода“.

“В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в СМИ и в Интернете о моем визите в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще надо подтвердить“, - говорит Миятович.

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“Есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы я могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове“, - процитировал слова комиссара ее офис.

Пресс-служба МИД России 11 июня заявила, что “достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года“.

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Публичных комментариев украинского МИД по поводу намерений Миятович посетить Крым пока нет. Напомним, ранее Венгрию обвинили в нарушениях прав беженцев.

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Теги: Совет Европы, Миятович, Крым, РФ, Украина, МИД
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Комментариев (1)
BitcoinCash    12.06.2019, 11:08
Оценка:  +1
BitcoinCash
МЗС Росії заявив про відправку великого контингенту військових до Венесуели. З великою часткою ймовірності, якщо до Венесуели буде введено велику кількість російських військових, то на території цієї латиноамериканської держави може бути створена повноцінна військова база. Слава Венесуелі!
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