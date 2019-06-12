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"Студенты" из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке под Киевом

Комментариев: 1
Парни прибыли в Украину якобы для учебы в вузах, но на самом деле занимались нелегальным трудом.
"Студенты" из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке под Киевом
© dpsu.gov.ua
Фото 1/5
  • Сейчас принимаются меры по депортации “заробитчан“
  • Сейчас принимаются меры по депортации “заробитчан“
  • Сейчас принимаются меры по депортации “заробитчан“
  • Сейчас принимаются меры по депортации “заробитчан“
  • Сейчас принимаются меры по депортации “заробитчан“
"Студенты" из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке под Киевом
Сейчас принимаются меры по депортации “заробитчан“
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Пограничники обнаружили на лесоперерабатывающем предприятии в Бориспольском районе Киевской области 24 нелегалов из Китая и стран Африки. 

Об этом сообщает отдел коммуникации Госпогранслужбы.

“По результатам проведенных мероприятий было выявлено 24 иностранца из Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара и Китая“, - сказано в сообщении.

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Пограничники выяснили, что все они прибыли на территорию Украины под предлогом обучения в высших учебных заведениях. На самом деле иностранцы привлекались к незаконному труду на территории Украины.

“Сейчас принимаются меры по депортации “заробитчан“ и устанавливается круг лиц, причастных к незаконному трудоустройству. Следственные действия продолжаются“, - сообщили в Госпогранслужбе.

Как сообщалось 1 марта, в Донецкой области мужчину освободили из рабства.

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Теги: ГПСУ, нелегалы, Киевская область
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Комментариев (1)
Кайдаш    12.06.2019, 11:35
Оценка:  +1
Кайдаш
Вот и к нам поехали..
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