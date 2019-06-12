"Студенты" из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке под Киевом
Пограничники обнаружили на лесоперерабатывающем предприятии в Бориспольском районе Киевской области 24 нелегалов из Китая и стран Африки.
Об этом сообщает отдел коммуникации Госпогранслужбы.
“По результатам проведенных мероприятий было выявлено 24 иностранца из Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара и Китая“, - сказано в сообщении.
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Пограничники выяснили, что все они прибыли на территорию Украины под предлогом обучения в высших учебных заведениях. На самом деле иностранцы привлекались к незаконному труду на территории Украины.
“Сейчас принимаются меры по депортации “заробитчан“ и устанавливается круг лиц, причастных к незаконному трудоустройству. Следственные действия продолжаются“, - сообщили в Госпогранслужбе.
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