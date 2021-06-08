Делегация СНБО осмотрела позиции ООС
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Район проведения ООС посетила делегация СНБО во главе с секретарем Совета нацбезопасности Александром Данилюком. Об этом сообщает штаб ООС.
Целью визита стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей, говорится в сообщении.
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"Во время визита члены СНБО заслушали доклад Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского по общей ситуации", - отмечает штаб.
Впоследствии рабочая группа СНБО посетила передовые позиции наших войск в районе населенного пункта Авдеевка. Также они побывали на Приазовье, где изучили состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения.
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"Должностные лица Совета национальной безопасности и обороны Украины изучили проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда", - добавляет пресс-центр.
Напомним, ранее сообщалось, что за последние сутки в результате обстрелов на Донбассе были ранены трое военных.