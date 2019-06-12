Суд запретил SkyUp перевозить пассажиров: Омелян заявил, что решение незаконно

Не смотря на решение суда, Омелян заявил: "Пока я министр инфраструктуры - SkyUp будет летать".

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что решение Барышевского районного суда Киевской области о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом авиакомпании SkyUp Airlines является незаконным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Омелян отметил, что райсуд в принципе не может принимать такие решения, а истицу следовало бы “проверить“.

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“У районного суда нет компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части. Это является прерогативой исключительно административного суда. Если бы у нас было СБУ или НАБУ, то они бы моментально выяснили, как может истец, которая имеет более 30 административных правонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем, получить такое решение и кто ей в этом помогал. Мы, кстати, это выяснили за неделю“, - отмечает министр.

“Пока я министр инфраструктуры - SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает. Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические “решения“ рейдеров не повлияют на ее работу и развитие“, - уверил Омелян.

Как известно, Барышевский районный суд Киевской области лишил лицензии украинского авиаперевозчика SkyUp из-за иска недовольной пассажирки. Соответствующее решение суд вынес 25 мая. Через неделю, 4 июня, компания узнала об этом решении и подала апелляцию.

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“Мы уверены в том, что ежегодно миллионы пассажиров, недовольные услугами авиакомпаний, пишут негативные отзывы авиакомпаниям и в сети Интернет о том, что их не устраивает выбор и качество питания на борту, некомфортные кресла, внешний вид и поведение бортпроводников, отсутствие объявлений на борту самолета и многое другое, но в правовом государстве все это не может быть основанием для прекращения действия лицензии целой авиакомпании“, - отмечают в SkyUp.

Как сообщалось 11 июня, самолет SkyUp сломался после 20 минут полета.