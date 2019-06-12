За пост в Facebook в Крыму задержали активистку Гульсум Алиеву

Задержанную крымскую татарку доставили в отделение полиции в Армянске.

Крымскотатарскую активистку, дочь фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Гульсум Алиеву российские силовики задержали на административной границе с оккупированным Крымом.

Об этом сообщил адвокат Алиевой Алексей Ладен, передает Крим.Реалии.

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Российские силовики задержали активистку при попытке въехать на полуостров по обвинению в "возбуждении ненависти либо вражды" за пост в Facebook. Как объяснили сотрудники правоохранительных РФ и органов, Алиева находится в розыске, заявленному ФСБ.

На данный момент ее доставили в отделение полиции в Армянске, где Алиева в сопровождении адвоката ожидает прибытия сотрудников ФСБ.

По словам адвоката, Алиеву собирались отпускать из отделения полиции, но только после того, как снимут отпечатки пальцев. Защита отказался это делать.

Как сообщалось в понедельник утром, 10 июня, в аннексированном Россией Крыму силовики проводят обыски в домах крымских татар в связи с так называемым делом Хизб ут-Тахрир.