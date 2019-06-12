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Кандидат в депутаты от "Слуги народа" рассказал, как увеличит бюджет Украины в 10 раз

Комментариев: 3
Давид Арахамия хочет провести эксперимент, для которого ему нужен 1 миллион долларов на год, которые потом превратятся в 10 миллионов.
Кандидат в депутаты от "Слуги народа" рассказал, как увеличит доходы Украины в 10 раз
Кандидат в депутаты от "Слуги народа" рассказал, как увеличит доходы Украины в 10 раз
facebook.com/david.braun.50951

Волонтер Давид Арахамия, который баллотируется в парламент от партии “Слуга народа“ заявил, что сможет увеличить 1 миллион долларов в 10 миллионов, а если этого не случится, то он уйдет в отставку.

Об этом он сообщил изданию “Вектор-Медиа“.

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Давид хочет провести эксперимент, для которого ему нужен один миллион долларов на год. Он говорит что будет ездить на мировые выставки и находить инвесторов. Этим людям Давид планирует продавать идею Украины как страны, где есть много возможностей.

Если я за год не сделаю из $1 млн $10 млн - можете выгнать меня с позором, - с уверенностью заявил Арахамия.

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Ранее сообщалось, что Давид Арахамия, который в списке партии “Слуга народа“ идет под №4 еще после второго тура выборов президента устраивал флешмоб в поддержку Петра Порошенко. На странице в социальной сети Facebook Арахамия предлагал писать посты в поддержку бывшего президента с хештегом #спасибоПАП.

Давид указал, что жил по соседству с Петром Порошенко и видел, во сколько тот возвращался домой, как много сил и энергии вкладывал в работу. Кандидат в депутаты от партии “Слуга народа“ поблагодарил Порошенко за то, что тот не предал Украину в решающий момент. 

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Теги: Зеленский, кандидат, партия, прибыль, эксперимент, депутат
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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    12.06.2019, 12:55
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Президент Владимир обещал бороться с бедностью - и он поможет товарищу Арахамии выбраться из нищеты!
Huper!    12.06.2019, 12:50
Оценка:  +3
Huper!
А ведь дебилоидов хватит проголосовать на эту партию
Woodbrother    12.06.2019, 12:28
Оценка:  +5
Woodbrother
Дайте мне миллион, и ищите ветра в поле. Метод обогащения имени Остапа Бендера.
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