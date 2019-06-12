Кандидат в депутаты от "Слуги народа" рассказал, как увеличит бюджет Украины в 10 раз

Давид Арахамия хочет провести эксперимент, для которого ему нужен 1 миллион долларов на год, которые потом превратятся в 10 миллионов.

Кандидат в депутаты от "Слуги народа" рассказал, как увеличит доходы Украины в 10 раз facebook.com/david.braun.50951

Волонтер Давид Арахамия, который баллотируется в парламент от партии “Слуга народа“ заявил, что сможет увеличить 1 миллион долларов в 10 миллионов, а если этого не случится, то он уйдет в отставку.

Об этом он сообщил изданию “Вектор-Медиа“.

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Давид хочет провести эксперимент, для которого ему нужен один миллион долларов на год. Он говорит что будет ездить на мировые выставки и находить инвесторов. Этим людям Давид планирует продавать идею Украины как страны, где есть много возможностей.

Если я за год не сделаю из $1 млн $10 млн - можете выгнать меня с позором, - с уверенностью заявил Арахамия.

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Ранее сообщалось, что Давид Арахамия, который в списке партии “Слуга народа“ идет под №4 еще после второго тура выборов президента устраивал флешмоб в поддержку Петра Порошенко. На странице в социальной сети Facebook Арахамия предлагал писать посты в поддержку бывшего президента с хештегом #спасибоПАП.

Давид указал, что жил по соседству с Петром Порошенко и видел, во сколько тот возвращался домой, как много сил и энергии вкладывал в работу. Кандидат в депутаты от партии “Слуга народа“ поблагодарил Порошенко за то, что тот не предал Украину в решающий момент.

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