Стало известно о планах Зеленского на 100 дней

Представитель президента в парламенте рассказал направления работы Зеленского в перввые сто дней президентства.

Представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал о плане президента на 100 дней.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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Стефанчук говорит, что Зеленский имеет четкий план, однако приходится его постоянно корректировать, так как случаются неожиданности.

В планах гаранта на 100 дней - реформирование деятельности президента как институции; комплексный аудита государства; внесение законопроектов по вопросам судебной системы и законодательные инициативы по антикоррупционной политике.

Представитель президента также назвал Зеленского шахматным королем. Ведь гарант - фигура важная, но “ходит только на одну клеточку“.

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Стефанчук отметил, что Зеленский возьмет страну под контроль осенью, и тогда сможет показать всю программу действий.

Пока что у нас работает программа - отстоять выбор людей, чтобы они не потеряли надежду на будущее, и общение с субъектами политических отношений, чтобы они поняли: начались другие времена и надо привыкать жить по правилам, - подчеркнул Стефанчук.

Ранее сообщалось, что представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук подтвердил, что президент планирует выдвинуть вопросы касательно вступления Украины в Европейский Союз и НАТО на всенародный референдум.

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