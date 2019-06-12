Стало известно о планах Зеленского на 100 дней
Представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал о плане президента на 100 дней.
Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
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Стефанчук говорит, что Зеленский имеет четкий план, однако приходится его постоянно корректировать, так как случаются неожиданности.
В планах гаранта на 100 дней - реформирование деятельности президента как институции; комплексный аудита государства; внесение законопроектов по вопросам судебной системы и законодательные инициативы по антикоррупционной политике.
Представитель президента также назвал Зеленского шахматным королем. Ведь гарант - фигура важная, но “ходит только на одну клеточку“.
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Стефанчук отметил, что Зеленский возьмет страну под контроль осенью, и тогда сможет показать всю программу действий.
Пока что у нас работает программа - отстоять выбор людей, чтобы они не потеряли надежду на будущее, и общение с субъектами политических отношений, чтобы они поняли: начались другие времена и надо привыкать жить по правилам, - подчеркнул Стефанчук.
Ранее сообщалось, что представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук подтвердил, что президент планирует выдвинуть вопросы касательно вступления Украины в Европейский Союз и НАТО на всенародный референдум.
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