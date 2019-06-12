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Стало известно о планах Зеленского на 100 дней

Комментариев: 8
Представитель президента в парламенте рассказал направления работы Зеленского в перввые сто дней президентства.
Стали известны планы Зеленского на 100 дней
Стали известны планы Зеленского на 100 дней
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Представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал о плане президента на 100 дней.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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Стефанчук говорит, что Зеленский имеет четкий план, однако приходится его постоянно корректировать, так как случаются неожиданности.

В планах гаранта на 100 дней - реформирование деятельности президента как институции; комплексный аудита государства; внесение законопроектов по вопросам судебной системы и законодательные инициативы по антикоррупционной политике.

Представитель президента также назвал Зеленского шахматным королем. Ведь гарант - фигура важная, но “ходит только на одну клеточку“.

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Стефанчук отметил, что Зеленский возьмет страну под контроль осенью, и тогда сможет показать всю программу действий. 

Пока что у нас работает программа - отстоять выбор людей, чтобы они не потеряли надежду на будущее, и общение с субъектами политических отношений, чтобы они поняли: начались другие времена и надо привыкать жить по правилам, - подчеркнул Стефанчук.

Ранее сообщалось, что представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук подтвердил, что президент планирует выдвинуть вопросы касательно вступления Украины в Европейский Союз и НАТО на всенародный референдум. 

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Теги: президент, план, политика, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук
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Комментариев (8)
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alex-zol    12.06.2019, 13:22
Оценка:  -2
alex-zol
а перхоть порохоботская, все папика оплакивает))))))))))))))))))))))
Брюква_и_Клюква    12.06.2019, 13:04
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Браво, товарищ Руслан, очень верное сравнение!!! Шахматный Король - самая слабая фигура на доске! Даже пешка может стать Ферзем, а удел Короля - бежать и прятаться!
Woodbrother    12.06.2019, 13:02
Оценка:  +2
Woodbrother
План стефанчука на первые 100 дней клоунады. Хорошо, что сам зеля говорить не умеет. Можно ему любую дурь приписать.
PINKIPAU    12.06.2019, 12:53
Оценка:  +2
PINKIPAU
ЗЕянуковощ 2.0, перезагрузка. К осени взять контроль над парламентом, вступить в таежный союз, признать Крым российским, Донбасс впихнуть назад в Украину на правах автономии. Как то так.
П    12.06.2019, 12:57
Оценка:  -4
П
Это твои фантазии.
PINKIPAU    12.06.2019, 13:00
Оценка:  +2
PINKIPAU
Да, это пессимистический сценарий. Вариант №2-они просто ослабят оборону страны а разворуют бюджет до последней гривны. Пока не вижу повода для оптимизма, увы.
П    12.06.2019, 13:19
Оценка:  -2
П
PINKIPAU По твоему 5 лет бюджет не пилили? В том числе оборонку?
Woodbrother    12.06.2019, 13:25
Оценка:  +1
Woodbrother
Нет не пилили. Украина-не ваша вонючяя россия. У нас нельзя пилить бюджет безнаказанно и нагло.
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