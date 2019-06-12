У Зеленского подтвердили идею референдума касательно ЕС и НАТО

Представитель президента считает, что эти вопросы нужно выдвигать на референдум.

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Представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук подтвердил, что президент планирует выдвинуть вопросы касательно вступления Украины в Европейский Союз и НАТО на всенародный референдум. Об это он рассказал в интервью для РБК-Украина.

Стефанчук отметил, что референдум может стать “вещью, которая создает государство Украина”.

ЕС и НАТО - это вопрос референдума. Это касается самых важных вопросов. У нас будет и петиционный механизм, когда люди смогут голосовать "за" и "против" какой-то идеи. Нынешнюю петиционную систему надо реформировать, чтобы не появлялись петиции об отмене петиции и т.д… Референдум - это вещь, которая может привести к Brexit, а может стать вещью, которая создает государство Украина. И наша задача, изучив весь мировой опыт, предложить украинцам такой механизм, который даст возможность использовать эту великую силу во благо Украины, - подчеркнул Стефанчук.

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Представитель президента также рассказал, что украинцев надо научить нести ответственность за свой выбор.

Напомним, тало известно, кого Зеленский назначит в наблюдательный совет "Укроборонпрома". Еще после инаугурации Владимира Зеленского велись переговоры с возможным кандидатом на должность - Айварусом Абромавичусом.

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