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У Зеленского подтвердили идею референдума касательно ЕС и НАТО

Комментариев: 9
Представитель президента считает, что эти вопросы нужно выдвигать на референдум.
Стефанчук озвучил планы Зеленского
Стефанчук озвучил планы Зеленского
facebook.com/ruslan.stefanchuk

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Представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук подтвердил, что президент планирует выдвинуть вопросы касательно вступления Украины в Европейский Союз и НАТО на всенародный референдум. Об это он рассказал в интервью для РБК-Украина.

Стефанчук отметил, что референдум может стать “вещью, которая создает государство Украина”.

ЕС и НАТО - это вопрос референдума. Это касается самых важных вопросов. У нас будет и петиционный механизм, когда люди смогут голосовать "за" и "против" какой-то идеи. Нынешнюю петиционную систему надо реформировать, чтобы не появлялись петиции об отмене петиции и т.д… Референдум - это вещь, которая может привести к Brexit, а может стать вещью, которая создает государство Украина. И наша задача, изучив весь мировой опыт, предложить украинцам такой механизм, который даст возможность использовать эту великую силу во благо Украины, - подчеркнул Стефанчук.

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Представитель президента также рассказал, что украинцев надо научить нести ответственность за свой выбор.

Напомним, тало известно, кого Зеленский назначит в наблюдательный совет "Укроборонпрома". Еще после инаугурации Владимира Зеленского велись переговоры с возможным кандидатом на должность - Айварусом Абромавичусом.

 

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Теги: АП, Стефанчук, Зеленский, ЕС, НАТО, референдум
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Комментариев (10)
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Michael2811    12.06.2019, 13:29
Оценка:  -2
Michael2811
А ЕС ??? А НАТО ????? Куда Вас пошлют???? Ну конечно просто стать в очередь! Сразу за Турцией!
Woodbrother    12.06.2019, 13:34
Оценка:  0
Woodbrother
Турция уже в НАТО. Совсем вы там на своей россии отупели.
GentleAngel    12.06.2019, 13:10
Оценка:  0
GentleAngel
Лично мне нравится идея референдума .Даже выборы в парламент не так интересны. Уже ощущаю азарт, как перед выборами президента, хочется увидеть % соотношение мнения населения, а не депутатов. И, да, говорю честно: не знаю к чему это приведет, но интересно до чертиков.
PINKIPAU    12.06.2019, 12:42
Оценка:  +3
PINKIPAU
" Желательно, по российскому сценарию, под дулом автоматов"-подумал агент ФСБ Стефанчук под псевдо Колобок)))).
foster12    12.06.2019, 12:35
Оценка:  +2
foster12
Цитата: украинцев надо научить нести ответственность за свой выбор.
Что бы потом не нести ответственность ПРАВИТЕЛЬСТВУ.....
Alcoolique    12.06.2019, 12:30
Оценка:  -1
Alcoolique
давно пора...чтоб ублюдок полированный своими же яйцами подавился
Woodbrother    12.06.2019, 12:25
Оценка:  +3
Woodbrother
Какой такой референдум ? КУРС НА ЕС И НАТО ЗАПИСАН В СОТНЯХ ЗАКОНОВ УКРАИНЫ. Пока вы там на сцене Украину проституткой называли и прославляли российских убийц в своих КВНах, люди давно все за вас порешали через своих депутаторов.
T-REX2    12.06.2019, 12:21
Оценка:  -2
T-REX2
Скажем дружно-на..уй нужно(нато)
Woodbrother    12.06.2019, 12:26
Оценка:  +4
Woodbrother
Вам на вашей вонючей россии это естественно не надо. Тут даже никто спорить не будет. Как же вы будете убивать украинцев, если они в НАТО вступят.
Via_dolorosa    12.06.2019, 13:14
Оценка:  0
Via_dolorosa
Ну так оно и понятно, рф НАТО под боком не нужно, только не надо было убивать людей на Донбассе, а теперь знаете ватники у нас нет др. пути- вы сами в этом виноваты.
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