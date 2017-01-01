У Зеленского анонсировали представление новых глав ОГА
У президента пообещали представить новых председателей областных государственных администраций, где накануне прокатилась волна увольнений, в ближайшее время с тем, чтобы на следующем заседании члены Кабинета министров оперативно рассмотрели эти кандидатуры.
Об этом сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
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“Я думаю, в ближайшее время будут кандидатуры по губернаторам, и, если бы Кабинет министров оперативно обработал, на следующем Кабмине были бы соответствующие представления, то это было бы очень хорошо“, - отметил Герус.
Как уточняет УП, премьер-министр Владимир Гройсман также анонсировал назначение новых глав областных государственных администраций. Об этом он сказал на заседании правительства 12 июня.
Как сообщалось, 11 июня президент Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов в Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областях.
При этом в 12 областных государственных администрациях были назначены исполняющие обязанности глав. Без губернаторов пока остались Одесская, Херсонская и Полтавская области.