У Зеленского анонсировали представление новых глав ОГА

Кандидатуры по губернаторам будут в ближайшее время.

Кибмин может рассмотреть кандидатуры уже на следующем заседании depositphotos.com

У президента пообещали представить новых председателей областных государственных администраций, где накануне прокатилась волна увольнений, в ближайшее время с тем, чтобы на следующем заседании члены Кабинета министров оперативно рассмотрели эти кандидатуры.

Об этом сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

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“Я думаю, в ближайшее время будут кандидатуры по губернаторам, и, если бы Кабинет министров оперативно обработал, на следующем Кабмине были бы соответствующие представления, то это было бы очень хорошо“, - отметил Герус.

Как уточняет УП, премьер-министр Владимир Гройсман также анонсировал назначение новых глав областных государственных администраций. Об этом он сказал на заседании правительства 12 июня.

Как сообщалось, 11 июня президент Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов в Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областях.

При этом в 12 областных государственных администрациях были назначены исполняющие обязанности глав. Без губернаторов пока остались Одесская, Херсонская и Полтавская области.