"Рада как "мегамаркет": У Зеленского думают о двухпалатном парламенте

Такое пожелание на референдуме 2000 года высказали более 80% граждан, и у президента решили это использовать.

Стефанчук объяснил, что народ уже голосовал за две палаты УНИАН

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Представитель президента Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук считает, что введение двухпалатного парламента могло бы решить проблему его “половинчатого формирования“. Об этом он заявил в интервью “РБК-Украина“.

“Большая беда украинского парламента - половинчатый подход к его формированию, то есть смешанная система выборов. В Украине она себя не оправдала. Любой микс не дает желаемого результата“, - отметил он.

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По мнению Стефанчука, тут есть два пути: или “нарезание волостей с надсмотрщиками“ – тогда это мажоритарка, или путь политического структурирования общества – тогда это пропорционалка.

“Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года. Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать“, - отметил представитель президента.

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“Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году. Тогда было четыре вопроса, в том числе о двух палатах и сокращении количества депутатов“, - напомнил он.

Надо отметить, введение двухпалатного парламента в 2000 году поддержали 82,9% избирателей.

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“В качестве политико-правового основания мы будем учитывать и тот референдум“, - пояснил Стефанчук. Он добавил, что вариант с вехней мажоританой и нижней пропорциональной палатой - не единственный.

“Это один из вариантов. Когда мы сводим на одной площадке депутатов-мажоритарщиков и депутатов-списочников, теряется единство интересов“, - считает он.

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“Мы не получаем ни политической структурированности, ни регионального представительства. Смешанная модель и превратила украинский парламент в самый большой политический “мегамаркет“, - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, Руслан Стефанчук также подтвердил идею АП провести рано или поздно референдум по вступлению в ЕС и НАТО.

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