“Я их быстро приведу в тонус”: Гройсман передал привел заместителям глав ОГА

Премьер призвал не расслабляться, а заниматься своей работой.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал заместителям глав ОГА соблюдать должностные полномочия и заниматься работой. Об этом глава Кабмина заявил на сегодняшнем заседании, передает Depo.ua.

Гройсман акцентировал, что массовые отставки глав ОГА не дают повода их замам расслабляться. Это всего лишь повод показать свой профессионализм.

Что касается областных руководителей. Сейчас после выборов президента главы администраций слагают свои полномочия. Но остаются заместители председателей. И если они там порозслаблялися, то я хочу передать им привет и сказать, чтобы они не расслаблялись, я их очень быстро приведу в тонус. Работу нужно делать, хозяйством нужно заниматься, - акцентировал Гройсман.

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Напомним, Кабмин просит Зеленского быстрее заняться поиском 13 губернаторов. Правительство подает в АП проекты указов об увольнении глав облгосадминистраций.

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