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В Черниговской области появится новый танковый батальон

Комментариев: 1
Новая воинская часть будет полностью самостоятельным подразделением. Сейчас военные получают боевую технику и вооружение.
В ВСУ формируют новый отдельный танковый батальон
В ВСУ формируют новый отдельный танковый батальон
facebook.com/kommander.nord

В Черниговской области формируют новый отдельный танковый батальон.

Об этом во вторник, 12 июня, сообщила пресс-служба оперативного командования Север на своей странице в Facebook.

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"12 отдельный танковый батальон оперативного командования Север будет сформирован в селе Гончаровское Черниговского района. Новая военная часть не будет входить в состав первой отдельной танковой Северской бригады и будет полностью самостоятельным подразделением", - сказано в сообщении.

Сейчас военное подразделение получает боевую технику, вооружение, материальные запасы. Личный состав будет формироваться исключительно военнослужащими-контрактниками.

Также в командовании отметили, что уже в этом году на территории Гончаровского будут введены в эксплуатацию три общежития улучшенного типа.

Как сообщалось 11 июня, ВСУ остались без новых танков из-за РФ.

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Теги: танки, Украинская армия, Черниговская область, ВСУ
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Комментариев (1)
nelci    12.06.2019, 13:27
Оценка:  0
nelci
Очень своевременное событие, а вдруг Лукашенко захочет напасть?
И от Киева не далеко, если что...
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