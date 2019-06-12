В Черниговской области появится новый танковый батальон
В Черниговской области формируют новый отдельный танковый батальон.
Об этом во вторник, 12 июня, сообщила пресс-служба оперативного командования Север на своей странице в Facebook.
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"12 отдельный танковый батальон оперативного командования Север будет сформирован в селе Гончаровское Черниговского района. Новая военная часть не будет входить в состав первой отдельной танковой Северской бригады и будет полностью самостоятельным подразделением", - сказано в сообщении.
Сейчас военное подразделение получает боевую технику, вооружение, материальные запасы. Личный состав будет формироваться исключительно военнослужащими-контрактниками.
Также в командовании отметили, что уже в этом году на территории Гончаровского будут введены в эксплуатацию три общежития улучшенного типа.
Как сообщалось 11 июня, ВСУ остались без новых танков из-за РФ.
И от Киева не далеко, если что...