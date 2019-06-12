Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Олимпийский чемпион передумал идти на выборы со “Слугой народа”

Комментариев: 1
Гутцайт не видит себя в политических перипетиях.
Кандидат от "Слуги народа" отказался от выборов
Кандидат от "Слуги народа" отказался от выборов
kyivcity.gov.ua

Читай также: “Ревизор” Тищенко идет на выборы

Олимпийский чемпион по фехтованию и экс-тренер украинской сборной Вадим Гутцайт передумал идти на парламентские выборы в списке “Слуги народа”. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Я не иду на выборы в Раду. Я благодарен президенту Владимиру Зеленскому и главе партии "Слуга народа", да и всей команде в целом за оказанное доверие, - написал олимпиец.

Читай также: В Слуге народа рассказали, как будут оптимизировать тарифы на коммуналку

Он объяснил, что парламент - это “политика, склоки, разговоры”, а он привык “просто работать”.

Гутцайт уверен, что принесет больше пользы Украине в исполнительной власти, поэтому озвучил свои планы на будущее.

Уверен, что больше пользы я принесу все-таки в исполнительной власти. Будь то в Киеве в качестве руководителя Департамента спорта, будь то, в Министерстве молодежи и спорта. И если президенту потребуется сильный специалист, который действительно может вывести Украину спортивную на международный уровень, я готов принять этот вызов, - сообщил спортсмен.

Напомним, кандидат в депутаты от "Слуги народа" рассказал, как увеличит бюджет Украины в 10 раз. Давид Арахамия хочет провести эксперимент, для которого ему нужен 1 миллион долларов на год, которые потом превратятся в 10 миллионов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

 

Поделись:
Теги: выборы, парламент, Слуга народа, Вадим Гутцайт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
PINKIPAU    12.06.2019, 12:57
Оценка:  0
PINKIPAU
Верное решение. Стремная политическая сила, долго не протянет. Слава Украине. Смерть российским оккупантам.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь