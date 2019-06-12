Олимпийский чемпион передумал идти на выборы со “Слугой народа”

Гутцайт не видит себя в политических перипетиях.

Читай также: “Ревизор” Тищенко идет на выборы

Олимпийский чемпион по фехтованию и экс-тренер украинской сборной Вадим Гутцайт передумал идти на парламентские выборы в списке “Слуги народа”. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Я не иду на выборы в Раду. Я благодарен президенту Владимиру Зеленскому и главе партии "Слуга народа", да и всей команде в целом за оказанное доверие, - написал олимпиец.

Читай также: В Слуге народа рассказали, как будут оптимизировать тарифы на коммуналку

Он объяснил, что парламент - это “политика, склоки, разговоры”, а он привык “просто работать”.

Гутцайт уверен, что принесет больше пользы Украине в исполнительной власти, поэтому озвучил свои планы на будущее.

Уверен, что больше пользы я принесу все-таки в исполнительной власти. Будь то в Киеве в качестве руководителя Департамента спорта, будь то, в Министерстве молодежи и спорта. И если президенту потребуется сильный специалист, который действительно может вывести Украину спортивную на международный уровень, я готов принять этот вызов, - сообщил спортсмен.

Напомним, кандидат в депутаты от "Слуги народа" рассказал, как увеличит бюджет Украины в 10 раз. Давид Арахамия хочет провести эксперимент, для которого ему нужен 1 миллион долларов на год, которые потом превратятся в 10 миллионов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram