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Суд приговорил боевика "ЛНР" к 8 годам тюрьмы

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Задержанный дал подробные показания о своем участии в НВФ.
Осужденный - житель Стаханова
Осужденный - житель Стаханова
сепаратистские СМИ

Новойадарский районный суд Луганской области приговорил к восьми годам лишения свободы боевика так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что в начале 2016 года житель Стаханова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований сепаратистов.

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"Придя специальную подготовку, он служил на различных должностях в так называемом "2-м армейском корпусе" оккупационных войск, где принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины", - рассказали в СБУ.

Сообщается, что в марте текущего года украинские военные задержали боевика на линии разграничения и передали сотрудникам Службы безопасности.

"Задержанный дал подробные показания относительно своего участия в незаконных вооруженных формированиях, а также о присутствии кадровых военных ВС РФ на оккупированной части Донбасса", - говорится в сообщается.

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По данным СБУ, суд признал боевика виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщалось 5 июня, информатора террористов "ЛНР" приговорили к 4 годам тюрьмы.

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Теги: война, "ЛНР", суд, боевик
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