Суд приговорил боевика "ЛНР" к 8 годам тюрьмы
Новойадарский районный суд Луганской области приговорил к восьми годам лишения свободы боевика так называемой "ЛНР".
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Отмечается, что в начале 2016 года житель Стаханова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований сепаратистов.
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"Придя специальную подготовку, он служил на различных должностях в так называемом "2-м армейском корпусе" оккупационных войск, где принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины", - рассказали в СБУ.
Сообщается, что в марте текущего года украинские военные задержали боевика на линии разграничения и передали сотрудникам Службы безопасности.
"Задержанный дал подробные показания относительно своего участия в незаконных вооруженных формированиях, а также о присутствии кадровых военных ВС РФ на оккупированной части Донбасса", - говорится в сообщается.
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По данным СБУ, суд признал боевика виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Как сообщалось 5 июня, информатора террористов "ЛНР" приговорили к 4 годам тюрьмы.