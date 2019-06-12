Гройсман рассказал, как часто меняет колеса из-за ям на дорогах
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 12 июня, рассказал, как ездит по нашим дорогам, из-за которых приходится менять колеса.
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Премьер говорит, что попадает в выбоины и иногда ему приходится из-за этого менять колеса.
Я все понимаю. Чуть больше времени - и мы наведем нормальный порядок на всех дорогах Украины, в том числе в вопросах безопасности, - сказал Гройсман.
Премьер указал, что за 2017-2018 годах Украина построила больше дорог, чем за предыдущие десять лет.
А вот на 2019-2021 годы есть цель объединить “отремонтированными дорогами“ все областные центры страны.
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Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал заместителям глав ОГА соблюдать должностные полномочия и заниматься работой. Гройсман акцентировал, что массовые отставки глав ОГА не дают повода их замам расслабляться. Это всего лишь повод показать свой профессионализм.
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