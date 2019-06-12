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Гройсман рассказал, как часто меняет колеса из-за ям на дорогах

Комментариев: 9
Премьер заверил, что сам ездит по неремонтированным дорогам и пообещал навести на них порядок.
Гройсман снова обещает решить проблему плохих дорог
Гройсман снова обещает решить проблему плохих дорог
autocentre.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 12 июня, рассказал, как ездит по нашим дорогам, из-за которых приходится менять колеса.

Гройсман отметил, что остается реалистом и всегда в курсе состояния украинских дорог, ведь сам по ним ездит.
 

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Премьер говорит, что попадает в выбоины и иногда ему приходится из-за этого менять колеса.

Я все понимаю. Чуть больше времени - и мы наведем нормальный порядок на всех дорогах Украины, в том числе в вопросах безопасности, - сказал Гройсман. 

Премьер указал, что за 2017-2018 годах Украина построила больше дорог, чем за предыдущие десять лет.

А вот на 2019-2021 годы есть цель объединить “отремонтированными дорогами“ все областные центры страны.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал заместителям глав ОГА соблюдать должностные полномочия и заниматься работой. Гройсман акцентировал, что массовые отставки глав ОГА не дают повода их замам расслабляться. Это всего лишь повод показать свой профессионализм.

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Теги: дороги, Ямы, автомобиль, Колеса, Владимир Гройсман
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Комментариев (9)
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ВосставшийИзБана    12.06.2019, 14:08
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Это чтобы он наконец занялся дорогами его нужно было турнуть из кресла?
Woodbrother    12.06.2019, 14:32
Оценка:  -1
Woodbrother
Дорогами бывшая власть занималась все пять лет правления, если кто не в курсе. В Одессе и области столько всего заасфальтировали самым прекрасным образом. Были такие места, где контейнеровоз 20 тонный проваливался в ямы, а в 2017 такую прекрасную дорогу уложили - любо дорого кататься.
ВосставшийИзБана    12.06.2019, 14:54
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Я действительно не в курсе. В прошлом году заехал к родственникам в Черниговскую область - думал колеса там оставлю. Дорогу объезжают по обочине. Да и по Киеву и области много гиблых мест. Да что далеко ходить! У меня во дворе ямы на 3 слоя асфальта.
Woodbrother    12.06.2019, 15:03
Оценка:  0
Woodbrother
У меня асфаль проложили прямо к воротам. Приехал домой - а там красота . Уже два года все красиво, хорошо уложили покрытие, добросовестно.
cjkbnth    12.06.2019, 14:06
Оценка:  -2
cjkbnth
воледя хотел сказать, что за его период на дорогах украли денег больше чем за предыдущие 10 лет, так мы это и так знаем ))))
Woodbrother    12.06.2019, 14:02
Оценка:  -3
Woodbrother
Какие ямы? После избрания ЗЕ клоуна все ямы волшебным образом исчезли. При Порошенко только ленивый не орал про качество дорог, а сейчас все 100% автомобилистов довольны нашими автобанами, патамучта за ЗЕ голосовали.
cjkbnth    12.06.2019, 14:09
Оценка:  +2
cjkbnth
Де бил, хочу тебе заметить, что не президент а премьер несет ответственность за , и дороги в том числе. а оно как было, так пока и остается, ну и умельян ни куда не делся, так что закрой свой, а то гланды простудишь...
Woodbrother    12.06.2019, 14:34
Оценка:  -2
Woodbrother
Перед выборами клована ЗЕ вся его команда агрессивно хамила бывшему президенту в том числе и за дороги. Порошенко за дороги отвечал, а тухлый ЗЕ отвечать не хочет. зачем он там тогда нужен ? Пусть валит в импичмент.
sugar99    12.06.2019, 15:04
Оценка:  0
sugar99
оно невменяемое-не сильно непрягайся -таких тока могила исправит
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