Гройсман рассказал, как часто меняет колеса из-за ям на дорогах

Премьер заверил, что сам ездит по неремонтированным дорогам и пообещал навести на них порядок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 12 июня, рассказал, как ездит по нашим дорогам, из-за которых приходится менять колеса.

Гройсман отметил, что остается реалистом и всегда в курсе состояния украинских дорог, ведь сам по ним ездит. Читай также: В партии Гройсмана объявили первую пятерку списка для участия в выборах Премьер говорит, что попадает в выбоины и иногда ему приходится из-за этого менять колеса. Я все понимаю. Чуть больше времени - и мы наведем нормальный порядок на всех дорогах Украины, в том числе в вопросах безопасности, - сказал Гройсман.

Премьер указал, что за 2017-2018 годах Украина построила больше дорог, чем за предыдущие десять лет.

А вот на 2019-2021 годы есть цель объединить “отремонтированными дорогами“ все областные центры страны.

Читай также: У Зеленского анонсировали представление новых глав ОГА

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал заместителям глав ОГА соблюдать должностные полномочия и заниматься работой. Гройсман акцентировал, что массовые отставки глав ОГА не дают повода их замам расслабляться. Это всего лишь повод показать свой профессионализм.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.