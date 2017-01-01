У Зеленского заявили о вероятности правок к языковому закону

Представитель Зеленского заявил, что правки к этому закону вполне возможны.

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Представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что единственным государственным языком в Украине является украинский. Между тем, вероятность правок к языковому закону не исключают. Об этом он заявил в интервью для РБК-Украина.

Стефанчук отметил, что правки будут сделаны только при необходимости.

Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский, - отметил представитель Зеленского.

Стефанчук также ответил на вопрос о том, каким образом будут следить за исполнением языкового и других законов.

Это должно стать предметом совместной деятельности государства и гражданского общества. Только гражданское общество должно говорить: эта норма работает, а эта норма – не работает. Не работает потому, потому и потому, вот наши предложения, как это исправить. Будет и петиционный механизм, о котором я раньше говорил, - резюмировал Стефанчук.

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Также собеседник отметил, что “отката назад” в вопросе декоммунизации не планируется.

Напомним, у Зеленского подтвердили идею референдума касательно ЕС и НАТО. Представитель президента считает, что эти вопросы нужно выдвигать на референдум.

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