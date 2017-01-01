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Львовянка пыталась продать дочь в сексуальное рабство: известны подробности

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Женщина говорит, что пыталась трудоустроить дочку.
Мать с дочерью
Мать с дочерью
lv.npu.gov.ua

37-летняя жительница Львова пыталась продать свою 17-летнюю дочь в бордель Чешской республики. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

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Известно, что горе-мать договорилась о продаже несовершеннолетней дочери в сексуальное рабство за 2,7 тысячи долларов (приблизительно 72 тысячи гривен).

Предварительно удалось установить, что девушка знала о намерениях матери продать ее в бордель. Сама горе-мать неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей из-за занятия проституцией.

Злоумышленницу поймали в аэропорту
Злоумышленницу поймали в аэропорту
lv.npu.gov.ua

Подозреваемая сообщила, что хотела всего лишь трудоустроить дочь, а молодые девушки очень ценятся, как товар, особенно в Европе.

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Злоумышленницу арестовали в Международном аэропорту Львова при передаче денег. На данный момент продолжается досудебное расследование. Женщине за торговлю несовершеннолетней грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, жительница Хмельницкого пыталась продать 16-летнюю дочь в бордель. Женщина пыталась сдать “в аренду“ 16-летнюю дочь за 40 тысяч гривен. Сейчас она задержана и находится в СИЗО.

 

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Теги: бордель, сексуальное рабство, Львов, дочь, мать
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