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ВСУ вплотную приблизились к Донецку

Комментариев: 38
В городе Марьинке практически не осталось так называемой "серой зоны". Все заняли украинские войска.
ВСУ улучшили позиции в районе Донецка
ВСУ улучшили позиции в районе Донецка
facebook.com/pressjfo.news

Передовые подразделения 24-й отдельной мехбригады ВСУ им. короля Данила закрепились на новых позициях в городе Марьинка. Они находятся у окраины жилмассива Трудовские в самом западном районе Донецка – Петровском.

Об этом накануне написал журналист ТРК Украина Алексей Кашпоровский на своей странице в Facebook.

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По словам, Кашпаровского, “серая зона“ сузилась до минимума. Теперь расстояния от позиций ВСУ до временно неподконтрольных пгт Александровка и самого Донецка - 100-250 м.

Сообщается, что больше месяца назад разведчики ВСУ заняли “серую зону“ в сторону Донецка и Трудовских. Сейчас же украинские военные контролируют полностью Марьинку.

“Благодаря продвижению “королевской“ пехоты, жителям Марьинки будет меньше прилетать“,- говорится в сообщении.

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Пока что военные окапываются на новых позициях, они сейчас нуждаются в мешках и сетках.

Ранее стало известно, что в Черниговской области формируют новый отдельный танковый батальон. Сейчас военное подразделение получает боевую технику, вооружение, материальные запасы. Личный состав будет формироваться исключительно военнослужащими-контрактниками. Также в командовании отметили, что уже в этом году на территории Гончаровского будут введены в эксплуатацию три общежития улучшенного типа.

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Теги: Донецк, видео, донбасс, военные, ВСУ, марьинка, Новости Донецка, Марьинка новости, новости Донбасса
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Комментариев (39)
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Мыкола    12.06.2019, 16:36
Оценка:  +2
Мыкола
Ура-патриотам даже в голову не приходит, что их используют, а потом выбросят за ненадобностью. Одна и та же мафия правит миром!
VSHIVANKA    12.06.2019, 16:34
Оценка:  -1
VSHIVANKA
КТО ЖЕ ИХ ВСЕХ ХОРОНИТЬ ТО БУДЕТ ?! ))))
mirbigstar    12.06.2019, 16:31
Оценка:  -4
mirbigstar
ВСУ нарываются,а потом будут оплакивать погибших.
DARTOV    12.06.2019, 16:28
Оценка:  +1
DARTOV
Т.е. серой зоны по Минским соглашениям быть не должно. Хочется воевать? Пора прекратить убивать обычных людей. Жииддды вон радуются, а наши мочат друг дружку.
VSHIVANKA    12.06.2019, 16:08
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ЖРАТЬ ХОТЯТ ВОИНЫ СВЕТА ? ))))
NeroZone    12.06.2019, 16:07
Оценка:  +1
NeroZone
Всех , кто разогревает эту войну НА КОЛ и без всяких там "сначала докажите"
Woodbrother    12.06.2019, 16:03
Оценка:  +4
Woodbrother
Пора освободить Донецк от рассейско-фашистских оккупантов.
DARTOV    12.06.2019, 16:26
Оценка:  +2
DARTOV
Пора просто прекратить войну и дать людям нормально жить. Вернуть домой сыновей, отцов что сидят окопах и дать мир всей стране.
nfhvyt    12.06.2019, 15:48
Оценка:  -8
nfhvyt
Когда народное ополчение их вышвырнет из серой зоны, опять начнётся страшный визг в укро-сми и европе. Ну и объявят что перемирие опять сорвано.
Woodbrother    12.06.2019, 16:04
Оценка:  +2
Woodbrother
nfhvyt - вам пора в окопы. На россии не хватает свежего пушечного мяса.
nfhvyt    12.06.2019, 16:27
Оценка:  -1
nfhvyt
Если не хватает чего Kрым до сих пор не освобождаешь?
Аккуратный    12.06.2019, 16:17
Оценка:  +2
Аккуратный
К попочлению твоему уродному скоро пушистый зверек придет - песец называется. Слышал о таком, сученок ты ватный?
nfhvyt    12.06.2019, 16:26
Оценка:  -1
nfhvyt
Ты про очередной котёл?
BitcoinCash    12.06.2019, 15:33
Оценка:  -8
BitcoinCash
Кто не в курсе, то Марьинка практически сливается с Петровским районом Донецка. Сколько там метров я не считал, но люди пешком ходили из Марьинки в Трудовских. На сколько точно метров ВСУ приблизилось? Я полагаю, что метров 20-30....а то и меньше. Дальше уже войска ДНР все контролируют. Здобулы!
BitcoinCash    12.06.2019, 15:38
Оценка:  -11
BitcoinCash
ВСУ пора уже отжимать за Курахово, а Лучше за Константинополь..... А Ещё лучше за Искру... Нехай идуть додому...
WTF2wtf    12.06.2019, 15:39
Оценка:  +8
WTF2wtf
Россиянам там делать явно нехер - они оккупанты
WTF2wtf    12.06.2019, 15:39
Оценка:  +8
WTF2wtf
Какие "войска днр", бот????
Ты про 1-й АК?
Типа ты не в курсе, что эти армейские корпуса НИКОМУ из местных не подчиняются вообще (как и Захару не подчинялись), командуют этими своими корпусами россияне, которые их создали и ПОЛНОСТЬЮ содержат за счет россии?
Лицемер гнилой ...
BitcoinCash    12.06.2019, 15:57
Оценка:  -8
BitcoinCash
Не, я не в курсе. Только погибших жителей Донбасса от нашествия майдавони уже исчисляются тысячами. Много детей. Вот это я в курсе...
WTF2wtf    12.06.2019, 15:58
Оценка:  +5
WTF2wtf
Так к Путину обратись, чтобы он прекратил эту войну, которую ведет и вывел нах все свои вооружения с наемниками и вояками!
WTF2wtf    12.06.2019, 16:00
Оценка:  +4
WTF2wtf
Никому ничего хорошего российская оккупация явно не принесла, захваченный Донбасс российские оккупанты опустили ниже плинтуса ... только кровь и разруху они принесли ((((((
BitcoinCash    12.06.2019, 16:07
Оценка:  -7
BitcoinCash
Да я тоже считаю Путина xyйлoм. Почему он не помогает жителям Донбасса так, как он это сделал в Крыму и Сирии? Только моральная и материальная поддержка. Этого явно не достаточно. Майдавошкам помогают НАТО и ЕС. Притом этого и не скрывают. Путин тоже должен провести красную черту и остановить войну
Злой_Биша    12.06.2019, 15:24
Оценка:  -7
Злой_Биша
Мешки будут конечно же белые и только белые, ведь наладить выпуск серых, зелёных, черных и песочного цвета невозможно в стране дураков, 6Lяtь...
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