ВСУ вплотную приблизились к Донецку

В городе Марьинке практически не осталось так называемой "серой зоны". Все заняли украинские войска.

Передовые подразделения 24-й отдельной мехбригады ВСУ им. короля Данила закрепились на новых позициях в городе Марьинка. Они находятся у окраины жилмассива Трудовские в самом западном районе Донецка – Петровском.

Об этом накануне написал журналист ТРК Украина Алексей Кашпоровский на своей странице в Facebook.

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По словам, Кашпаровского, “серая зона“ сузилась до минимума. Теперь расстояния от позиций ВСУ до временно неподконтрольных пгт Александровка и самого Донецка - 100-250 м.

Сообщается, что больше месяца назад разведчики ВСУ заняли “серую зону“ в сторону Донецка и Трудовских. Сейчас же украинские военные контролируют полностью Марьинку.

“Благодаря продвижению “королевской“ пехоты, жителям Марьинки будет меньше прилетать“,- говорится в сообщении.

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Пока что военные окапываются на новых позициях, они сейчас нуждаются в мешках и сетках.

Ранее стало известно, что в Черниговской области формируют новый отдельный танковый батальон. Сейчас военное подразделение получает боевую технику, вооружение, материальные запасы. Личный состав будет формироваться исключительно военнослужащими-контрактниками. Также в командовании отметили, что уже в этом году на территории Гончаровского будут введены в эксплуатацию три общежития улучшенного типа.

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