Кабмин купит около 500 квартир участникам АТО и пострадавшим на Донбассе

Кабинет Министров выделил более 500 миллионов гривен на покупку квартир.

Кабинет Министров выделил почти 500 миллионов гривен на покупку квартир участникам АТО, пострадавшим на Донбассе семьям и людям, которые пострадали в Революции Достоинства.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает Lb.ua.

Читай также: Герус уверяет, что Зеленский не давал обещаний снизить тарифы

Рева отметил, что 25 миллионов гривен выделили участникам боевых действий, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц. За такие деньги Кабмин купит 24 квартиры.

Еще 200 миллионов направят на покупку квартир участникам боевых действий на территориях других государств, а это 165 квартир.

Более того, 279 квартир получат семьи, у кого погибли родственники на Донбассе и люди с инвалидностью 1-2 групп. На это Министерство соцполитики выделает 305 миллионов гривен.

Читай также: “Я их быстро приведу в тонус”: Гройсман передал привел заместителям глав ОГА

Для пострадавших в Революции Достоинства, которые получили статус инвалида войны, выделят 24 миллиона гривен. Таким людям выдадут только деньги, квартиры им покупать не будут.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорит, что приобретут около 500 квартир.

Ранее сообщалось, что у президента пообещали представить новых председателей областных государственных администраций, где накануне прокатилась волна увольнений, в ближайшее время с тем, чтобы на следующем заседании члены Кабинета министров оперативно рассмотрели эти кандидатуры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.