Абромавичуса ввели в набсовет "Укроборонпрома"
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Президент Владимир Зеленский ввел экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичюса в состав наблюдательного совета ГК “Укроборонпром“. Об этом говорится в указе на сайте главы государства.
“Назначить Абромавичюса Айвараса членом Наблюдательного совета Государственного концерна “Укроборонпром“ (по согласованию). Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования“, - говорится в сообщении ведомства.
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Напомним, Абромавичус родом из Литвы, работал в правительстве Арсения Яценюка, перед назначением получил украинское гражданство.
Ранее сообщалось, что его могут назначить в набсовет “Укроборонпрома“ со ссылкой на источники СМИ.
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