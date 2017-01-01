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Абромавичуса ввели в набсовет "Укроборонпрома"

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Экс-министр правительства Яценюка получил новое кресло при Зеленском.
Абромавичус снова стал чиновником
Абромавичус снова стал чиновником
УНИАН

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Президент Владимир Зеленский ввел экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичюса в состав наблюдательного совета ГК “Укроборонпром“. Об этом говорится в указе на сайте главы государства.

“Назначить Абромавичюса Айвараса членом Наблюдательного совета Государственного концерна “Укроборонпром“ (по согласованию). Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования“, - говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, Абромавичус родом из Литвы, работал в правительстве Арсения Яценюка, перед назначением получил украинское гражданство.

Ранее сообщалось, что его могут назначить в набсовет “Укроборонпрома“ со ссылкой на источники СМИ.

 

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Теги: Абромавичус, Укроборонпром, Зеленский, назначение
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