Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Не соответствует критериям”: “киевскую тусовщицу” исключили из партийного списка “Слуги народа”

Комментариев: 0
Известная киевская светская львица Ирина Панченко не пойдет в Раду со “Слугой народа”.
Ирина Панченко
Ирина Панченко
Страна

Читай также: Кандидат в депутаты от "Слуги народа" рассказал, как увеличит бюджет Украины в 10 раз

Политическая партия “Слуга народа” исключила известную в Киеве любительницу тусовок Ирину Панченко из партийного списка. Об этом изданию theБабель сообщили в пресс-службе политической силы.

Ирины Панченко в списке партии нет. После дополнительной проверки решили, что Панченко не соответствует нашим критериям, - отметили в пресс-службе “Слуги народа”.

Читай также: “Ревизор” Тищенко идет на выборы

К слову, 25-летняя Ирина Панченко в партийном списке этой политической силы занимала №73. Между тем, многие СМИ обратили внимание на способ жизни девушки, которая посещает практически все столичные тусовки. Тогда Панченко и назвали “киевской тусовщицей”.

Девушка любила выставлять у себя на страницах в соцсетях фотографии  в стиле ню. Потом она их удалила, но в архиве некоторых СМИ они остались.

Эти фото со страницы девушки удалены
Эти фото со страницы девушки удалены
Страна

Напомним, олимпийский чемпион передумал идти на выборы со “Слугой народа”. Гутцайт не видит себя в политических перипетиях.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Слуга народа, Ирина Панченко, тусовщица, исключение, партийный список
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь