“Не соответствует критериям”: “киевскую тусовщицу” исключили из партийного списка “Слуги народа”

Известная киевская светская львица Ирина Панченко не пойдет в Раду со “Слугой народа”.

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Политическая партия “Слуга народа” исключила известную в Киеве любительницу тусовок Ирину Панченко из партийного списка. Об этом изданию theБабель сообщили в пресс-службе политической силы.

Ирины Панченко в списке партии нет. После дополнительной проверки решили, что Панченко не соответствует нашим критериям, - отметили в пресс-службе “Слуги народа”.

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К слову, 25-летняя Ирина Панченко в партийном списке этой политической силы занимала №73. Между тем, многие СМИ обратили внимание на способ жизни девушки, которая посещает практически все столичные тусовки. Тогда Панченко и назвали “киевской тусовщицей”.

Девушка любила выставлять у себя на страницах в соцсетях фотографии в стиле ню. Потом она их удалила, но в архиве некоторых СМИ они остались.

Эти фото со страницы девушки удалены Страна

Напомним, олимпийский чемпион передумал идти на выборы со “Слугой народа”. Гутцайт не видит себя в политических перипетиях.

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