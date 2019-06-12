Геращенко считает, что министра иностранных дел нужно назначить как можно скорее.

У Порошенко верят, что Пристайко назначат на должность главы МИД УНИАН

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что министра иностранных дел нужно назначить как можно скорее.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Геращенко заявила, что она надеется на назначение Пристайко на должность министра иностранных дел.

И мне кажется, что в принципе идея, чтобы новый министр иностранных дел появился до саммита Украина - ЕС и мог уже его полноценно готовить, - это хорошая идея, - подчеркнула первый заместитель спикера ВР.

В это же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе говорит, что Климкин остается легитимным. Однако, в любом случае депутаты должны поддержать ту кандидатуру на пост министра МИД, которую предлагает президент.

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Известно, что саммит “Украина-ЕС“ пройдет 8 июля.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина. Глава государства внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел.

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