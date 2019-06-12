У Порошенко верят, что Пристайко назначат на должность главы МИД
Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что министра иностранных дел нужно назначить как можно скорее.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Геращенко заявила, что она надеется на назначение Пристайко на должность министра иностранных дел.
И мне кажется, что в принципе идея, чтобы новый министр иностранных дел появился до саммита Украина - ЕС и мог уже его полноценно готовить, - это хорошая идея, - подчеркнула первый заместитель спикера ВР.
В это же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе говорит, что Климкин остается легитимным. Однако, в любом случае депутаты должны поддержать ту кандидатуру на пост министра МИД, которую предлагает президент.
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Известно, что саммит “Украина-ЕС“ пройдет 8 июля.
Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина. Глава государства внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел.
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