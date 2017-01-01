Под Киевом умер военный спецподразделения: Люди сообщают о передозировке наркотиков

В 8-м полку оперативного назначения Нацгвардии отрицают, что военный мог употреблять наркотики.

Серьезное ЧП произошло в 8-м полку оперативного назначения Нацгвардии Украины (ранее спецподразделение "Ягуар"), который дислоцируется в Калиновке (Винницкая область). 11 июня утром в городской больнице скончался контрактник.

Об этом сообщает "33 канал", уточняя, что информацию якобы передозировке наркотиков сообщили на "горячую линию" читатели.

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"У старшего солдата контрактника была передозировка наркотиками. Об этом знали все, но прикрывали. У военного отказали почки, и его доставили в реанимацию. В понедельник у него уже останавливалось сердце, но смогли спасти. Вторая попытка оказалась смертельной ... Удивительно, как человек с такими наклонностями вообще попал на службу и почему об этом молчали?", - сказал позвонивший на горячую линию.

В пресс-службе военной части 3028 заявили, что военнослужащий в выходной день попал в больницу с интоксикацией организма.

"К сожалению, спасти его не удалось, и мы разделяем горе родителей. Поддерживаем их во всех смыслах этого слова. Контрактник характеризовался как порядочный и адекватный человек", - говорят в пресс-службе.

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Сослуживцы погибшего военного говорят, что ни разу не замечали, чтобы он употреблял наркотические средства или алкоголь. Кроме того, постоянно в части проводятся соответствующие психологические тесты, медицинские осмотры, и если бы информация соответствовала действительности, руководство знало бы об этом.

Сейчас тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщалось, 11 мая сотрудника КОРДа поймали на продаже служебной информации.