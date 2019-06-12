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Зеленский собирается во Францию и Германию 17-18 июня - СМИ

Комментариев: 1
Президент посетит эти страны по приглашению их лидеров, как и анонсировал ранее.
Зеленский собрался во Францию и Германию уже через неделю
Зеленский собрался во Францию и Германию уже через неделю
president.gov.ua

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Визит президента Владимира Зеленского во Францию запланирован на 17 июня, на следующий день он посетит Германию. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах пишет УНН.

“Запланированный визит президента во Францию и в Германию. Предварительно речь идет о 17 и 18 июня соответственно“, - сообщил источник.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов посетить Францию и Германию на приглашение лидеров этих стран. 

Напомним, ранее Владимир Зеленский подтвердил также визит в США по приглашению Дональда Трампа.

 

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Теги: Зеленский, визит, Германия, Франция, даты
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Комментариев (1)
BitcoinCash    12.06.2019, 14:52
Оценка:  -1
BitcoinCash
Эта скотиняка перед выборами казала, что первоочередной задачей будет прекращение огня на Донбассе и снижение тарифов. Ни одной поездки в Луганск и Донецк, зато постоянные вояжи в ЕС. Нaeбaл?
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