Зеленский собирается во Францию и Германию 17-18 июня - СМИ

Президент посетит эти страны по приглашению их лидеров, как и анонсировал ранее.

Зеленский собрался во Францию и Германию уже через неделю president.gov.ua

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Визит президента Владимира Зеленского во Францию запланирован на 17 июня, на следующий день он посетит Германию. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах пишет УНН.

“Запланированный визит президента во Францию и в Германию. Предварительно речь идет о 17 и 18 июня соответственно“, - сообщил источник.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов посетить Францию и Германию на приглашение лидеров этих стран.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подтвердил также визит в США по приглашению Дональда Трампа.

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