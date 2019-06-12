В одном из исполкомов Днепра заметили георгиевскую ленту и флаги СССР

Законом запрещено изготовление, распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима.

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В Днепре представительница “Гражданской сети ОПОРА“ во время регистрации официальных наблюдателей на окружной избирательной комиссии №24 заметила стенды с запрещенной советской символикой.

Об этом сообщает местное издание Днепроград.

В помещении Индустриального исполкома, где находится окружной избирательный округ №24, висят стенды с изображениями советской символики, в частности серпа и молота в сочетании с пятиконечной звездой, георгиевской лентой и флагами СССР.

Члены комиссии не видят в стендах нарушения закона и называют это “красным уголком“. При этом отметим, что на наружной части помещения, где ранее были изображены коммунистические “герои“, сейчас присутствует петриковская роспись.

Советская символика висит в помещении, где находится окружной избирательный округ №24 dniprograd.org

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Напомним, согласно ч. 1 ст. 4 Закона Украины “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики“ запрещено изготовление, распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе, в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик или их фрагментов.

Как сообщалось, в феврале Ленина в Днепре нарядили Фоксом и утопили в подводном музее.