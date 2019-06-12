Убийство Кирилла: обвиняемые полицейские подали апелляцию

Защита полицейских не согласна с мерой пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокаты обвиняемых в убийстве 5-летнего Кирилла Андрей Казацкий и Виктор Чевгуз заявили, что подали апелляции на решение Голосеевского районного суда Киева. Об этом сообщает УНН.

Защитники полицейских не согласны с мерой пресечения в виде содержания под стражей, поэтому и подали апелляцию.

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На апелляцию давалось 5 суток, в эти сроки адвокаты уложились.

Напомним, в Киеве скончался 5-летний мальчик, которого ранили полицейские в Переялав-Хмельницком. 31 мая в реанимационное отделение больницы доставили мальчика с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости.

Медики выявили у ребенка проникающие огнестрельные ранения головы. Известно, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого отделения полиции ГУ НП в Киевской области.

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Позже стала известна хронология трагических событий, которые привели к гибели 5-летнего Кирилла Тлявова. Так, в 16:55 медики больницы Переяслав-Хмельницкого рассказали, что к ним привезли ребенка с травмой головы. Только в 22:30 в голове мальчика нашли пулю. По сигналу тревоги подняли полицию Переяслав-Хмельницкого. Правоохранители опросили свидетелей трагедии и провели повторный осмотр места инцидента.

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