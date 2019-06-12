В МИД Украины разрешили Еврокомиссару посетить Крым

Миятович сможет без проблем посетить аннексированный полуостров.

Министерство иностранных дел Украины не препятствует визиту комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в аннексированный Россией Крым. Об этом передает Радио Свобода.

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Глава МИДа Павел Климкин сообщил, что ведомство активно работает над тем, чтоб международные организации прибыли в Крым и лично убедились, что оккупанты нарушают права человека.

Климкин отметил, что МИД направил приглашение в Крым Еврокомиссару. Это должен быть визит на приглашение от украинской стороны, ведь российские псевдовласти умели все скрывают.

Но не так, чтобы показали там "потемкинские" эти села, как они всегда делают. А только на наше приглашение. Разумеется с нашей территории и по программе, согласованной с нами, - акцентировал Климкин.

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К слову, главная цель визита Миятович в Крым - правозащитная деятельность.

Напомним, Миятович собралась в Крым, но ждет подтверждения. Комиссар по правам человека хочет заняться правозащитной деятельностью на полуострове.

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