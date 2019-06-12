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ЗЕ-команда планирует менять Конституцию Украины

Комментариев: 8
При изменении Конституции будут обращать внимание на права и свободы людей.
У Зеленского заявили, что изменят Конституцию
У Зеленского заявили, что изменят Конституцию
president.gov.ua

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что Конституцию Украины нужно изменить, а конституционную комиссию восстановить.

Такие заявления он сделал в интервью РБК Украины.

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Стефанчук подчеркнул, что Конституция точно будет изменена. Однако, пока что в ЗЕ-команде не в курсе, изменится какая-то часть или полностью Конституция.

Он также указал, что работа конституционной комиссии будет восстановлена, потому что президент и власть должны “задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику“.

При изменении Конституции будут обращать внимание на права и свободы людей, а не на полномочия Верховной Рады или президента, как это делалось раньше.

Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять, - сказал Стефанчук.

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Более того, Стефанчук добавил, что цель команда Зеленского - украинская либеральная экономика.

Ранее сообщалось, что у Зеленского заявили о вероятности правок к языковому закону.

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Теги: Конституция, закон, изменения, Руслан Стефанчук
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Комментариев (10)
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Letohradek    12.06.2019, 16:32
Оценка:  -1
Letohradek
Енакиевский зэк уже пробовал менять, а вернее - подмять конституцию под себя ... Результат - живет на чужбине ... Думай-ТЕ!
Мыкола    12.06.2019, 16:30
Оценка:  -2
Мыкола
Лучше бы обращали внимание на законность обогащения наших чиновников ! Даже члены Конституционного суда порой не могут объяснить откуда у них состояние. А этото капец ! Недаром они взяли казнокрадов под свою защиту!
РухНС    12.06.2019, 16:36
Оценка:  0
РухНС
так закон уже готов. только верховнп рпда голосовать не хочет))
nfhvyt    12.06.2019, 16:29
Оценка:  -1
nfhvyt
Меняй Вова, а лучше отменяй всё, что эта галицкая босота за 5 лет напринимала.
PINKIPAU    12.06.2019, 16:07
Оценка:  +1
PINKIPAU
По стопам Януковича уверенно шагает по стране ЗЕянукович 2.0.
nfhvyt    12.06.2019, 16:18
Оценка:  -1
nfhvyt
Главное что б не по стопам проворовавшегося хряка, с его реформами, особенно в свин-оборон-проме.
Woodbrother    12.06.2019, 16:28
Оценка:  -1
Woodbrother
nfhvyt - хряк, это то , что вы каждый день видите в зеркале на своей москве.
nfhvyt    12.06.2019, 16:33
Оценка:  0
nfhvyt
В Москве эту мразь петю тоже частенько показывали, но в Украина его харю каждую секунду 5 лет по всем каналам принудительно смотреть заставляли.
Woodbrother    12.06.2019, 16:35
Оценка:  0
Woodbrother
nfhvyt - опять вам на голову медведь нагадил
Woodbrother    12.06.2019, 15:58
Оценка:  +2
Woodbrother
Далеко клоун ЗЕ губу раскатал. Очень далеко.
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