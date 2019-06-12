ЗЕ-команда планирует менять Конституцию Украины

При изменении Конституции будут обращать внимание на права и свободы людей.

У Зеленского заявили, что изменят Конституцию president.gov.ua

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что Конституцию Украины нужно изменить, а конституционную комиссию восстановить.

Такие заявления он сделал в интервью РБК Украины.

Читай также: Абромавичуса ввели в набсовет “Укроборонпрома“

Стефанчук подчеркнул, что Конституция точно будет изменена. Однако, пока что в ЗЕ-команде не в курсе, изменится какая-то часть или полностью Конституция.

Он также указал, что работа конституционной комиссии будет восстановлена, потому что президент и власть должны “задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику“.

При изменении Конституции будут обращать внимание на права и свободы людей, а не на полномочия Верховной Рады или президента, как это делалось раньше.

Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять, - сказал Стефанчук.

Читай также: Стало известно о планах Зеленского на 100 дней

Более того, Стефанчук добавил, что цель команда Зеленского - украинская либеральная экономика.

Ранее сообщалось, что у Зеленского заявили о вероятности правок к языковому закону.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.