Зеленский исключил из международной делегации чиновника, заявляющего о люстрации Богдана

Заместитель министра юстиции в Гаагу не поедет.

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Президент Зеленский исключил из международной делегации, которая отправится в Гаагу, заместителя министра юстиции Сергея Петухова, который должен был возглавлять эту делегацию. Об этом свидетельствует указ №400 на сайте АП.

Президент решил исключить Петухова из состава делегации на дипломатическую сессию Гаагской конференции по международном приватном праве. Вместо него поедет украинский посол в Нидерландах Всеволод Ченцов.

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К слову, как передает ipress.ua, Сергей Петухов публично заявлял о том, что нынешний глава Администрации президента Андрей Богдан попадает под люстрацию. Соответственно, на должности он пребывает незаконно.

Напомним, у Порошенко верят, что Пристайко назначат на должность главы МИД. Геращенко считает, что министра иностранных дел нужно назначить как можно скорее.

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