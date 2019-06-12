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Зеленский исключил из международной делегации чиновника, заявляющего о люстрации Богдана

Комментариев: 3
Заместитель министра юстиции в Гаагу не поедет.
Зеленский и Богдан
Зеленский и Богдан
president.gov.ua

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Президент Зеленский исключил из международной делегации, которая отправится в Гаагу, заместителя министра юстиции Сергея Петухова, который должен был возглавлять эту делегацию. Об этом свидетельствует указ №400 на сайте АП.

Президент решил исключить Петухова из состава делегации на дипломатическую сессию Гаагской конференции по международном приватном праве. Вместо него поедет украинский посол в Нидерландах Всеволод Ченцов.

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К слову, как передает ipress.ua, Сергей Петухов публично заявлял о том, что нынешний глава Администрации президента Андрей Богдан попадает под люстрацию. Соответственно, на должности он пребывает незаконно.

Напомним, у Порошенко верят, что Пристайко назначат на должность главы МИД. Геращенко считает, что министра иностранных дел нужно назначить как можно скорее.

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Теги: Петухов, Богдан Зеленский, делегация, АП
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Комментариев (5)
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Letohradek    12.06.2019, 16:36
Оценка:  0
Letohradek
... здравствуйте, лингвисты! А что значит выражение "Мал клоп - да вонюч"
- Это значит, что не от возраста и положения зависит число и размер подлостей, которые человек может совершить!
Woodbrother    12.06.2019, 16:34
Оценка:  +1
Woodbrother
Квартальный клован чрезвычайно злопамятный , но тупой.
ВосставшийИзБана    12.06.2019, 15:55
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Мелочное мстительное чмо этот ваш артикль.
ОлегП    12.06.2019, 16:12
Оценка:  +2
ОлегП
Он не только мелочный, он ещё и глупый.
Курьер    12.06.2019, 16:17
Оценка:  -2
Курьер
Сама фамилия Петухов говорит сама за себя... Так что вы оба правы))))
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