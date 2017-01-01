Под Житомиром сосед выстрелил в 12-летнего мальчика

Подросток получил пулевое ранение. Пострадавшего госпитализировали.

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В селе Пятке Чудновского района Житомирской области предварительно, местный житель, выстрелив из мелкокалиберного оружия на своем дворе, попал в 12-летнего парня в соседнем дворе. Подростка госпитализировали. Продолжаются первоочередные меры для выяснения всех обстоятельств.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

“Около 12.30 в Чудновское отделение полиции поступило сообщение о госпитализации в местную больницу 12-летнего жителя с. Пятки с ранением спины. Сейчас парню оказывают необходимую медицинскую помощь“, - сообщили в прокуратуре.

На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала и работает следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Предварительно установлено, что 50-летний селянин, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Как оказалось впоследствии, он попал в соседского подростка, который находился в своем дворе.

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В настоящее время в хозяйстве полицейские проводят первоочередные мероприятия. Событие должным образом зарегистрировано. В то же время о данном факте проинформировано Государственное бюро расследований.

Как сообщалось 3 июня, двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые попали в пятилетнего мальчика из огнестрельного оружия, сообщили о подозрении.