Украинского капитана выпустили под залог после аварии на Дунае

Он вышел на свободу через две недели после аварии, в которой погибли 8 человек.

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Украинского капитана круизного лайнера выпустили под залог в среду, через две недели после того, как его судно столкнулось с туристическим катером на реке Дунай. Об этом со ссылкой на Reuters пишет УНН.

Двадцать шесть граждан Южной Кореи и два члена экипажа из Венгрии погибли после того, как туристический катер Hableany опрокинулся и затонул после столкновения с круизным судном.

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Прокуроры заявили, что украинский капитан судна Viking Sygin, которого полиция определила как 64-летнего С. Юрия из Одессы, был задержан по подозрению в преступном проступке.

Юридическая команда капитана сказала, что он опустошен случившимся, но отрицает какие-либо правонарушения. Правительство Южной Кореи официально потребовало, чтобы капитан содержался под стражей.

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В то же время адвокат капитана Габор Тот заявил, что апелляционный суд Будапешта подтвердил ранее вынесенное решение об освобождении капитана под залог в 15 миллионов форинтов (53 тысячи долларов США).

Напомним, вечером 29 мая катер затонул на реке Дунай после столкновения с круизным судном. Инцидент произошел у моста Маргит в Будапеште. На борту катера находились 35 человек, среди которых два члена экипажа и туристы из Южной Кореи.

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После этого окружной суд Будапешта арестовал на месяц капитана теплохода Viking Sygin. Ранее Украина заявила, что будет способствовать Венгрии и Южной Корее в поиске туристов, которые трагически погибли во время аварии на Дунае.