Разведка США зафиксировала военное наращивание в Крыму

Зенитные ракетные батареи, личный состав и истребители помогают РФ “держать оборону”.

Данные военной разведки США говорят о том, что Россия хорошо подготовилась к “обороне Крыма”. За короткий промежуток времени РФ перекинула на полуостров много тяжелого вооружения, передает Defense One.

Данные разведки Defense One

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За последние 18 месяцев Россия значительно нарастила силы, системы С-400 и усовершенствовала базы советских времен. Эксперты говорят, что эти меры не только дают возможность россиянам противостоять в случае боевого конфликта за Крым, но и провоцировать Ближний Восток и Европу.

Согласно данным разведки США, РФ не планирует в ближайшее время вернуть Украине аннексированный в 2014 году Крым.

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РФ перебросила в Крым 81 единицу авиатехники, к морскому флоту добавили десять военных кораблей. На полуострове зафиксированы самоходный зенитный ракетный комплекс (система) С-400 "Триумф" и несколько других установок.

Данные разведки Defense One

Сейчас РФ с Крыма может не только контролировать Черное море, но и наносить удары по Сирии и Южной Европе.

Напомним, ВСУ вплотную приблизились к Донецку. В городе Марьинке практически не осталось так называемой "серой зоны". Все заняли украинские войска.

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