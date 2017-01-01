На Сумщине мужчина упал в контейнер для опилок и погиб

На деревоперерабатывающем предприятии в Шостке мужчина погиб во время загрузки опилок в контейнер.

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В Сумской области мужчина умер из-за халатности мастера цеха деревообработки частного предприятия.

Об этом 12 июня пишет сайт города Шостка.

Сообщается, что погибший не был официально трудоустроен на предприятии, однако на протяжении долгого времени загружал опилки в контейнер.

В тот день он упал в контейнер во время выполнения работ и погиб от полученных травм. Эксперты установили, что к несчастному случаю привело неудовлетворительное техническое состояние контейнера для опилок и несоответствие нормам безопасности.

Мастер цеха деревообработки отвечал за безопасную организацию работ механизмов и должен был контролировать за соблюдением сотрудниками предприятия правил техники безопасности и охраны труда. Однако он проигнорировал требования нормативно-технических актов.

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Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия, что повлекло гибель человека) УК Украины.

В случае, если его вину докажут, ему грозят исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до семи лет. Также его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Как сообщалось 8 июня, в Днепре на заводе мужчину намотало на барабан.