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Вакарчук отозвал двух кандидатов со списка “Голоса”

Комментариев: 5
Политик рассказал об отзыве двух кандидатов.
"Голос" отозвал двух кандидатов
"Голос" отозвал двух кандидатов
goloszmin.org

Лидер политической силы “Голос” Святослав Вакарчук отозвал двух кандидатов в народные депутаты по мажоритарных округах. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

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Причина такого решения руководства партии - несоответствие критериям и принципам.

Партия “Голос” отозвала кандидата по округу № в городе Луцк Тараса Шкитера. Оказалось, что у этого кандидата есть давние связи с политсилой “Украинский выбор” кума Путина Виктора Медведчука.

Попрощался “Голос” и с Евгением Кугуком (выдвигался по округу №217 в Киеве). Активисты нашли его фамилию в списках партии “Оппозиционный блок" на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

Есть красные линии, которые мы не пересечем. В частности - это принадлежность к пророссийским силам или сотрудничество с ними. Для нас это неприемлемо. Мы выступаем за европейское будущее Украины, а эти люди склонялись к обратному вектору, - сообщила Александра Устинова, №5 в партийном списке “Голоса”.

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Руководство “Голоса” также поблагодарило журналистов и общественность за своевременные сигналы.

Напомним, Вакарчук объявил список своей партии. За места в Верховной Раде поборются общественные активисты, антикоррупционеры и бывшие чиновники.

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Теги: Голос, Вакарчук, депутаты, кандидаты
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Комментариев (5)
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qwsdcvnm    12.06.2019, 17:51
Оценка:  0
qwsdcvnm
Этого петуха вообще можно игнорировать, и не писать о нём.
ВосставшийИзБана    12.06.2019, 17:06
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Тут играть, тут не играть, тут - рыбу заворачивали. Как можно выбирать по этим спискам???!!!
РухНС    12.06.2019, 17:09
Оценка:  -3
РухНС
а ты за "ПЕС"?)))) ты песик?
colavova    12.06.2019, 17:29
Оценка:  0
colavova
а ты за СНГ? слуга народа голобородько)))
ВАТА_FUCK    12.06.2019, 17:22
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Для сравнения Зеленский "чистит" не тех кого уличили в связях, а тех кто об этом говорит! По сути рот закрывает!
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