Вакарчук отозвал двух кандидатов со списка “Голоса”

Политик рассказал об отзыве двух кандидатов.

Лидер политической силы “Голос” Святослав Вакарчук отозвал двух кандидатов в народные депутаты по мажоритарных округах. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

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Причина такого решения руководства партии - несоответствие критериям и принципам.

Партия “Голос” отозвала кандидата по округу № в городе Луцк Тараса Шкитера. Оказалось, что у этого кандидата есть давние связи с политсилой “Украинский выбор” кума Путина Виктора Медведчука.

Попрощался “Голос” и с Евгением Кугуком (выдвигался по округу №217 в Киеве). Активисты нашли его фамилию в списках партии “Оппозиционный блок" на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

Есть красные линии, которые мы не пересечем. В частности - это принадлежность к пророссийским силам или сотрудничество с ними. Для нас это неприемлемо. Мы выступаем за европейское будущее Украины, а эти люди склонялись к обратному вектору, - сообщила Александра Устинова, №5 в партийном списке “Голоса”.

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Руководство “Голоса” также поблагодарило журналистов и общественность за своевременные сигналы.

Напомним, Вакарчук объявил список своей партии. За места в Верховной Раде поборются общественные активисты, антикоррупционеры и бывшие чиновники.

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