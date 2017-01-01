В харьковском метро заработала 4G связь

Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами высокоскоростного мобильного интернета необходимо иметь мобильный телефон и USIM-карту, которые поддерживают стандарт 4LTE.

В мае 2019 абоненты использовали в 10 раз больше трафика в сети 4G, чем в мае 2018 tov-tob.livejournal.com

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Национальный телеком-оператор “Киевстар“ подключил 4G связь в харьковском метро.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу оператора.

“Теперь 4G доступен в метрополитене Харькова. Воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом можно как на станциях, так и во время передвижения между ними”, - отмечается в сообщении.

В Киевстаре уверяют, что скорость мобильного интернета в метро будет достаточно комфортной как для интернет-серфинга, так и для быстрой передачи данных.

В пресс-службе оператора также отметили, что в Киевстар уже более 40% всего трафика мобильного интернета используется в сети 4G. В Харькове в мае 2018 года абоненты использовали всего 95 ТБ мобильного трафика в сети 4G, а в мае текущего - в 10 раз больше - около 1000 ТБ.

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Стоит отметить, для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами высокоскоростного мобильного интернета необходимо иметь мобильный телефон и USIM-карту, которые поддерживают стандарт 4G / LTE.

Как сообщалось 29 марта, Австрия первой в Европе запустила связь 5G.