Данилюк и Баканов договорились бороться с терроризмом
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк провел совещание с и.о. главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, на котором они обсудили угрозы для страны.
Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
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В частности, обсуждали усиление борьбы с контрабандой и активизацию противодействий СБУ попыткам дестабилизировать ситуацию на востоке и юге.
Кроме того, Баканов и Данилюк обсудили вопросы предупреждения терактов на объектах критической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что район проведения ООС посетила делегация СНБО во главе с секретарем Совета нацбезопасности Александром Данилюком. Целью визита стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей, говорится в сообщении.
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Впоследствии рабочая группа СНБО посетила передовые позиции наших войск в районе населенного пункта Авдеевка. Также они побывали на Приазовье, где изучили состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения.
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