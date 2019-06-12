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Данилюк и Баканов договорились бороться с терроризмом

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Секретарь СНБО с и. о. руководителя СБУ провели совещание по актуальным угрозам нацбезопасности.
Данилюк и Баканов договорились бороться с терроризмом
Данилюк и Баканов договорились бороться с терроризмом
facebook.com/rnbou

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк провел совещание с и.о. главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, на котором они обсудили угрозы для страны.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

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В частности, обсуждали усиление борьбы с контрабандой и активизацию противодействий СБУ попыткам дестабилизировать ситуацию на востоке и юге.

Кроме того, Баканов и Данилюк обсудили вопросы предупреждения терактов на объектах критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что район проведения ООС посетила делегация СНБО во главе с секретарем Совета нацбезопасности Александром Данилюком. Целью визита стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей, говорится в сообщении. 

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Впоследствии рабочая группа СНБО посетила передовые позиции наших войск в районе населенного пункта Авдеевка. Также они побывали на Приазовье, где изучили состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения. 

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Теги: СБУ, СНБО, контрабанда, секретарь СНБО, тероризм, контрабандисты, Александр Данилюк, Иван Баканов
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Комментариев (1)
nfhvyt    12.06.2019, 17:52
Оценка:  0
nfhvyt
Было бы не плохо начать с террористов, захвативших власть в 2014-м и 5 лет грабивших бюджет и развязавших гражданскую войну. Пока они опять не переизбрались.
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